Com es nota ...

Hi ha qui està molt interessat en evidenciar el que pot ser una estrat è gia de la defensa dels tres encausats i jutjats… Que molt de predicar la desobediència i ara, davant dels jutges, aparèixer com qui no tenia clar què tenia que fer i havia buscat fins el final del 9N la manera de quedar dintre de la legalitat.

Pot ser una estratègia de defensa, si, però crec que es més positiu fer sortir a la llum que la base legal del judici s’aguanta amb pinces, si s’aguanta d’alguna manera, i deixar ben clar al món el seu caire polític i la desprotecció de qui ha tingut la valentia política, i personal, de posar-se al davant de dos milions i mig ( més d’un 30% de la ciutadania catalana ) que s’han expressat i posar els caminadors als seus anhels, no per pres s ionar en cap sentit, perquè finalment el vot de cadascú és totalment lliure i intransferible.

El món està interessat, per molt que des de sectors determinats es vulgui negar, en el tema català ( que realment és español) i, en aquest sentit, el que interessa és demostrar que aquest no és un judici a uns determinats personatges -per a fer desaparèixer políticament a un d’ells també- sinó a tot el que es pugui moure en vers actualitzar, o adeq u ar a la realitat existent, la idea de la “unidad” que, per molt determinats motius concrets, alguns volen perpetuar i que ni se’n pugui parlar. La imatge que es transmet és que España no sap resoldre legal i políticament els seus problemes territorials… Es pot matisar que n i pot, ni vol.

Aquesta és la realitat. España podr i a ser d’una altra manera, molt més sòlida, i, conseqüentment, molt més forta, però clar, hi hauria d’haver més intel·ligència, més ma esquerra, en una paraula, més sentit d’Estat, i no, en lloc d’això, hi ha inoperància i negativitat que l’únic que fan és deixar i propiciar que es vagi inflant un globus que un dia pot esclatar i tothom en resultarà perjudicat , començant pe r la pròpia España.