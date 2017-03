Voleu dir que llavors no ?

Dilluns, 13.3.2017. 11:20 h

Voleu dir que, si ens aparegués un rebut carregat al compte amb el concepte “Part que li toca del rescat de “Castor” o, si més no, un concepte específic en el rebut del gas, hi hauria qui no es revoltés ?…

Voleu dir que, si ens aparegués un rebut carregat al compte amb el concepte “Part que li toca del rescat bancari dels bancs espanyols”, hi hauria algú que no es revoltés, tret de, pot ser, els accionistes i clients de Bankia ?.

Son casos flagrants i voluminosos, però segurament que n’hi ha més que pot ser no ens arriben a les orelles de la mateixa manera però que també, injustament, ens en fan responsables i ens castiguen assumint-los, atenent que l’avalista és l’Estat, i l’Estat, ja sabem, som tots amb els nostres impostos.

Per si no n’hi ha prou, aquests dies apareix la noticia de que el que es va vendre com el «gran negoci» de construir l’AVE entre la Meca i Medina, finalment, els més de 400 milions d’euros de sobrecost que, fins el moment, sembla ser que te el projecte hauran de ser suportats per Renfe, Adif i Ineco, que al ser empreses públiques, recaurà sobre les butxaques dels contribuents espanyols. Tot perquè, davant dels ajornaments de l’acabament, entrebancs i sobrecostos de l’obra, el govern de l'Aràbia Saudita va acordar que només en pagaria fins un màxim de 160 milions d’aquests sobrecostos.

Voleu dir que, llavors, amb els conceptes concrets, hi hauria algun ciutadà que no li bulliria la sang i quedaria algú conforme amb la gestió i les pràctiques a les que ens sotmeten els que hem elegit perquè decideixin els nostres destins ?