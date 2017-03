El que interessa

Dimarts, 14.3.2017. 06:34 h

Amb l’actitud que mostra el PP, tan en la legislatura anterior amb majoria absoluta, com en la durant els deu mesos sense govern i en funcions, com en l’actual, sense majoria però tampoc amb una oposició digne de tal consideració que li permet fer i desfer quasi amb el mateix descaro i prepotència, és factible pensar que a España, sense Catalunya, o sense el problema espanyol que representa Catalunya, aquest partit no governaria.

Sense el rerefons definitiu que representa que només ell garanteix que aquí no es tocarà res de res, sobretot impedirà que Catalunya pugui obtenir una petita diferenciació en cap sentit, ni tan sols que la seva ciutadania pugui ser preguntada si cal qüestionar-se com ha de ser l’encaix dintre de l’Estat, costa molt de creure que hi podrien haver set milions d’espanyols que li hi donés el suport, per molt partidaris que fossin d’aquest color ideològic.

És verdaderament vergonyós que s’utilitzi una part d’España, i els seus ciutadans -fins que no es demostri el contrari també espanyols- per aconseguir el coixí polític que els permeti governar i tot el seu electorat segueixi totalment entrampat en l’escenari deliberadament dibuixat a l’efecte de mostrar urgència i contundència contra tot allò que pugui fer olor a un possible canvi d’estatus dels que no volen ni sentir a parlar pel molt que els hi «balla».

En aquest sentit, interessa deixar ben clar que és l’únic que no deixarà moure Catalunya, més que el que tothom pot veure... Com el que costa superar els entrebancs i la burla permanent en l’esclariment de fets, alguns ja ben demostrats, que encerclen al partit en ple, tot i que la majoria encara estan a la carpeta de «presumptes», i que, curiosament, aquests si han costat i costen diners, i molts, als espanyols. O la manera real en que les seves polítiques han deixat España i els espanyols...

En una paraula, el que ven més és servir-se de «Catalunya», per així poder desviar l’atenció de les seves responsabilitats en els casos Gurtel, Bárcenas, Púnica, Bankia, etc.

Sembla que és més important defensar, encara que només sigui «a capa y espada», la integritat territorial que esclarir tots aquests temes de manera que es pugui exigir el retorn dels diners robats o defraudats a les arques generals.

No son conscients de que amb el mal irreversible que han fet a Catalunya, España és qui en resulta més perjudicada.