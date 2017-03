Vostè què prefereix ?

Dimarts, 21.3.2017. 07:59 h

És possible que ens estem acostant al moment en que cada persona que viu a Catalunya pugui expressar a les urnes el que prefereix, per on vol i cap on vol que vagi el seu país. Això qui senti que Catalunya és un país, clar. Això hauria de poder-se fer a mb tota normalitat, sense pres s ions ni prohibicions, civilitzada i pacíficament, i tots en disposició d’acceptar el resultat, sigui el que sigui, faltaria més.

Ningú pot negar l’evidència de que desprès de la sentència de l’Estatut, el 2010, als carrers de Catalunya es respira diferent. I tot el que ha arribat i ha passat des de llavors no ha fet més que anar alimentant les manifestacions, que s’han reprodu ï t any rere any, en contra d’un Estat que ens ofega i coarta la nostra existència i el nostre desenvolupament com a comunitat , dintre o fora d’España.

Un govern que el que l’únic que pretén i vol és diluir els catalans dintre d’un Estat, enrocat, castellano-centralista, uniforme, i que la identitat pròpia es quedi penjada darrera la porta un cop es surti de casa.

J a no queden arguments per explicar el que molt bona part de gent sent i les excuses per defugir- ne s’estan esgotant. Les raons per estar a favor o en contra de la independència de Catalunya son totes ben legítimes, principalment perquè sorgeixen del sentiment, que sempre ha d’estar protegit d’intromi s sions intencionades, o mal intencionades, que pugui rebre. Finalment, cadascú sap molt be quin és el seu sentiment.

Qui s’excusa en que primer s’ha de netejar la porqueria a casa és aspirar a un immaculat país totalment impossible, i el que vol realment és una altra cosa . Es clar que també hi hauran les xacres que adquireix i arrossega la humanitat, el que es tracta és de actuar-hi d’una altra manera de la que, per ara i tan, estem sotmesos.