Dimecres, 29.3.2017. 12:28 h

No hi ha cap vot

Frases com “la Constitución no lo permite” o “la soberania és de todos los españoles” ens les sentim dia si i dia també des dels pocs arguments que te l’Estat, i els seus representants, de vendre segons que i de prohibir segons allò altre, però algú dels que segueixen creient-se les mentides d’aquest govern s’ha parat a pensar en si es comptava amb la sobirania de tots els espanyols quan, d’un dia per l’altre, dos partits polítics es van posar d’acord en modificar l’article 135 de la intocable Constitución per donar prioritat al pagament del ultra-desbordat deute públic a qualsevol altre despesa de l’Estat en els pressupostos generals, sense esmena o modificació possible. Això, sense tocar per exemple la partida de «Defensa», vol dir, segurament, deixar d’atendre degudament els serveis, sanitat, dependència, ensenyament, transports, cultura, i deixar sense el pressupost mínim la principal eina de desenvolupament i riquesa, com és i+r+d.

Llavors, el 2011, els diputats de PSOE i PP eren majoria i es van considerar legitimats per modificar la Constitución Española...

I la pregunta és: Al Parlament de Catalunya per a que serveix la majoria de diputats independentistes, 72 sobre 135 ?, I més, encara : Per a que serveix que sobre el 80% del Parlament es manifesti a favor de que tots els ciutadans han de poder exercir el seu dret a auto-determinació mitjançant un referèndum ?.

Per molt “patriota” que un es senti, segur que ningú s’ha parat a pensar en com son utilitzats els vots, les majories parlamentàries, els acords post-electorals, les lleis, els papers, les paraules, en una paraula, el poder ?. Ningú s’ha parat a pensar en quan es parla en nom de : «todos» a qui s’ha preguntat, a qui es refereix, a qui els afecta, a qui els repercuteix, a qui els repercutirà ?.

Si a l’Estat son suficients les majories parlamentàries, com és què no n’hi ha prou per poder aplicar totes les decisions del Parlament ?... Ai, la justícia... Perquè serà que no inspira la confiança i el respecte que ha de tenir ?