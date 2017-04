Diumenge, 2.4.2017. 10:21 h

Com es pot obviar la meitat de la població votant de Catalunya que ha manifestat a les urnes pensar diferent de l’ordre establert ?.

No es pot ignorar que a les darreres eleccions -autonòmiques- fins un 47,80% dels vots van escollir un govern sobiranista/independentista (JxSI i Cup). Si pels grups conservadors (C’s, PSC i PP) els vots van sumar fins un 39,13%, el gruix es prou important com per preguntar a uns i als altres, i també convidar a manifestar-se al sector que no es van pronunciar ni per una postura ni per l’altra, deixant a tothom ben clar que qui no exerceix el seu dret no compta, ni per uns, ni pels altres, ni per ell mateix.

Sense moure res, sense obrir el ventall de possibles solucions o sortides a la discrepància creada per la seva ineptitud per a gestionar les situacions quan surten de les seves pautes, com s’ho faran per donar entrada, o simplement resposta, a aquests mes de dos milions de ciutadans contribuents ?. O, com faran desaparèixer del cens d’espanyols més de dos milions de catalans que no estan a favor de ser-ho en aquestes condicions ?.

Que donaran en lloc de les sopetes que fins ara els donaven i s’hi conformaven sense preguntar si n’hi havia més i en podien menjar una cullaradeta més ja no els serveix. Qui més i qui menys ja ha vist que si que n’hi havia més i que les racions repartides no servien per a fer-se grans, i volen créixer com tothom. Alguna cosa se’ls haurà de dir, se’ls haurà de fer, o es que es confia en que, de cop i volta, retornin a la docilitat que els tenien abans de que l’actitud arrogant i injusta practicada i aplicada els aboqués a una altre realitat, a uns altres desitjos...

El problema el tenen, i gros, i no estan gens acostumats a afrontar les situacions de manera civilitzada i dialogant, negociant i pactant. Quan se’n donin compte de que cada any segueixen sortint al carrer més de dos milions de persones disconformes... Quan se’n donin compte del que passa realment a Catalunya, com s’ho faran per explicar l’error i per a sortir de l’embolic ? .