Época esgotada i caducada

Dimarts, 4.4.2017. 11:24 h

No hi ha cap vot

Que l'època de transició està esgotada i més que caducada és una evidència. Per excessivament llarga i per ser incapaç de regenerar-se i adaptar-se a les realitats de cada moment… i potser no tan concretes, si no més be no contemplades en el seu moment en la seva profunditat intrínseca.

Per aquesta poca i inexacta definició de les particularitats de la suma de cultures, llengües i nacions que, voluntàriament, havien configurat España, el problema real s’ha anat enquistant més i més. Llavors, el que havia estat un pacte d’igual a igual pel que es respectaven les sobiranies va anar en orris i va ser substituït per la força del més fort.

Això, que sortosament, eren altres temps, és el que es vol seguir imposant, si no fixeu-vos en la re-centralització que s’està exercint els darrers anys, per damunt de la Constitución Española i del que convingui, només amb el poder, mal interpretat, que donen els vots a un partit majoritàriament castellà que només mira el seu melic.

Es ben cert que aquest enquistament ha tingut aliats i suports que, en teoria, res tindrien a veure en la referida re-centralització de l’Estat, com un PNV, que mantenint els seus furs ja en te prou, una CIU, que amb el “peix al cove” mantenia la flama sobiranista catalana en el folklòric “catalanisme”, o darrerament, inclús, qui, pel seu ideari, hi hauria d’estar totalment en contra, com és el PSOE.

Estem assistint impertèrrits a la fi d’aquesta idea, sense culminar, en la que es va canviar el pacte entre diferents, en el que tothom és podia sentir espanyol i a gust, per la imposició de la uniformitat, en la que s’han anat radicalitzant les singularitats existents.

Una possible crisi de la monarquia, l’impacte de la corrupció quasi be massiva -que esquitxa massivament el principal partit polític-, la irrupció amb força del moviment representat per Podemos, i, sobretot, l’ascens de l’independentisme català, ara ja descarat i decidit, son els estilets que te ben clavats l’actual Estat, que, per incapacitat o per arrogància, deixa que vagin fent més grossa la ferida.