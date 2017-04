Fàcil d'entendre, seria fàcil d'entendre

Dilluns, 10.4.2017. 14:16 h

Voler assemblar totes les comunitats autònomes, tan les autentiques i històriques com les creades i inventades, junt amb el «cafe para todos», van crear un status quo i un modus vivendi que amb els anys s’ha anat incrustant en tota la societat espanyola i ha anat configurant un dibuix que ja es molt difícil, per no dir impossible, modificar res i corregir les injustícies que això ha anat produint... Les avantatges per a la majoria dels territoris i els perjudicis pels tres o quatre que podrien estar millor del que estan i que les lleis de solidaritat a la unitat i uniformitat imposada no els permet.

Si, en el cas de Catalunya, s’hi afegeix la brama, que més que ningú el PP ha anat creant per conrear els seus interessos electorals, que ha representar llençar tota mena de mentides i porqueria sobre la societat catalana, els seus càrrecs electes i les seves institucions, el mur ja es insalvable.

A hores d’ara es fa molt difícil pensar que es pot arreglar d’alguna manera l’encaix i evitar que tothom miri de reull Catalunya... Qui viu del desgavell no deixarà que es pugui produir un canvi tan dràstic que propicii alterar la mentalitat alimentada.

L’exemple el tenim aquests dies, desprès de l’anunci d’una inversió en infraestructures pels propers anys, que no es més que d’una part del ja compromès i signat per diferents governs anteriors i que s’ha incomplert amb total impunitat i amb el suport electoral dels que pensen que «a los catalanes ni agua», que, qui més i qui menys, ja ha manifestat la queixa per un suposat favor a Catalunya... Tan per part dels que podrien tenir alguna raó com pels que de manera gratuïta simplement defensen amb ungles i dents el nivell que els garanteix l’estar al costat de qui els promet no tocar res.

Si es vol, i hi ha voluntat, es fàcil d’entendre el problema que actualment hi ha sobre la taula de l’Estat, de la mateixa manera que es podria entendre fàcilment que el Corredor Mediterrani és per facilitar el transit de les mercaderies espanyoles cap a Europa, malgrat que passi per Catalunya... No per acostar les platges del Mediterrani a Madrid.