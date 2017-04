Clar que cal tenir-ho tot previst

Divendres, 21.4.2017. 13:29 h

Per molt que el cor estigui posat en la independència, el cap ha d’estar en la possibilitat de que, en el cas de poder-se fer el referèndum vàlid i reconeixible a tots els efectes, tenir sortida immediata davant d’un, també possible, resultat en contra. O es que tenim tant clar guanyar com els que tenen por de fer-lo per la seguretat de perdre’l ?.

En tot cas, qualsevol resultat dependrà de la participació. De que la gent que es quedi a casa sigui la mínima i que vagi a expressar el seu vot, sigui el que sigui.

Però, si, convé estar preparats i tenir opcions el dia desprès. Perquè la vida continua i continuarà amb el SI, amb el NO, amb encetar una nova història, plena d’incerteses i d’il·lusions, o seguir amb la que ja està escrita, o d’altres ens han escrits per a nosaltres.

Perquè, un NO, o un SI insuficient voldrà dir, ras i curt, seguir quedant-nos com una Comunitat Autònoma més dintre de la injusta estructura territorial de l’Estat, seguir formant part del “café para todos” i seguir pagant bona part de la factura, que s’haurà de gestionar tot el be que es pugui.

En aquest sentit, ha de caure pel seu pes que qui ha estat amb els cinc sentits pensant i treballant per un espai diferent a l’autonòmic, de cop i volta, no pot pensar i treballar per ell. Qui ara se n’ha desentès, simplement perquè aquell no és el seu projecte, hauria d’afrontar amb la mateixa decisió que el que marxi sigui el mínim i que retorni el màxim i, evidentment, no poden ser els mateixos.

De la mateixa manera que cal tenir-ho tot preparat i explicat per a no defraudar els molts catalans que viuen en la confiança d’arribar a l’inici del nou camí, el que es va filtrar d’una conversa del Sr.Bonveí vol dir que cal tenir-ho tot preparat pel cas de que els fets no acabin com es desitja, que no vol dir de cap manera que es dubta del vot, que no es desitja ser sobirans del nostre sentiment, manera de fer... i dels nostres dinerets.

La victòria és molt bonica, però encara és més important saber actuar desprès d’una també possible derrota per minimitzar-ne les conseqüències.