Reflexió pendent

Al reflexionar i parlar sobre la estructura territorial de l’Estat i la aportació individualitzada de cada part, via directa dels impostos, convé discriminar entre els que aporten més del que reben, l’eix mediterrani (Catalunya, País Valencià i Balears) de l’altra que també es considera en aquest paquet, Madrid, perquè és un cas totalment a part i que la seva particularitat interessa que quedi amagada.

No es per la mania que pot semblar, es perquè quan la caixa minva tot anàlisi, estudi, reajustament es poc i, amb tot el que es veu i es sap, al veure com han anat les coses -i com van-, tot plegat convida a malpensar, en aquest cas, possiblement sense por a errar.

Posats a filar prim, ni mes ni menys que com, amb més poder, es fa d'allà cap aquí, seria interessant analitzar el que rep i gestiona Madrid com a Comunitat Autònoma del que, directa o indirectament, rep i gestiona com a capital de l'Estat perquè no sembla massa fàcil discernir, ni sembla que mai hi ha hagut massa interès per esbrinar. Aparentment, pot deixar una sensació de que Madrid, que passa per ser la Comunitat Autònoma que més aporta a les arques estatals, en realitat, està colant un gol, en repetició continua, a la resta de Comunitats del territori espanyol. Qui rep més ja li està be perdre d’aquesta manera.

On comença i acaba el Madrid-capital de l’Estat i on comença el Madrid-Comunitat Autònoma, sorgida enmig de la creació de tot tipus de Comunitats Autònomes, només per dissimular el tenir que acceptar les tres històriques i que, les tres, tenien tot el dret a ser considerades singularment, malgrat que a més d’un, pel compte que li porta, li pogués semblar insolidari.

No sigui que tot val per a donar legalitat al cau de les terminals i dels «hub» per «decreto», de les radials i on s’han de rescatar les pèrdues de les seves autopistes amb càrrec als beneficis de les d’altres llocs, on s’ha establert l’argument de que el que s’hi inverteixi és per a tots els espanyols...