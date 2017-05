Ja era hora, però ...

Aquesta opinió molt compartida pot enfrontar-se a la de, segurament, també molta gent que pot opinar de que un cas no te res a veure amb l’altre. De tot hi ha d’haver.

En aquest cas, si que es magnificava el que costava a tots els espanyols. En l’altre cas, sembla talment que hagi estat qüestió de fe pagar el que fos per tal de mantenir viu l’invent.

Queda clar que l’objectiu dels vigilants reguladors era ben diferent en aquests dos casos. Mentre es feia la vista grossa a l’hora d’autoritzar, primer la fusió, i desprès la sortida a borsa i el seu control en un lloc, els mateixos posaven normativa darrera de normativa per a les Caixes catalanes: provisió de reserves, passar-se a entitat financera i de crèdit, i, si es passaven aquestes dues traves, propiciar-ne el seu rescat per desprès deixar-les a preu de saldo perquè els grans depredadors tinguessin ben a ma la seva adquisició.

I, ja superades aquestes dues preguntes concretes i determinants, perquè en aquest cas s’actua única i exclusivament contra determinats càrrecs i es deixa totalment al marge la marca i no s'ha procedit de la mateixa manera en els casos de les Caixes catalanes, que, si, també s’ha actuat contra determinats càrrecs seus, però a la vegada i abans i tot, també se les ha anat encerclant fins la seva fi i destrucció ?.

Superada aquesta primera pregunta, podria seguir en vida sense el rescat amb més de 20.000 milions d’euros, oficials -perquè hi ha un informe de pèrits del B.E. que l’eleva fins a 46.000 milions-, que veurem el que es recupera però que, de moment, són a càrrec dels impostos de tots els espanyols ?.

