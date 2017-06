Dilluns, 5.6.2017. 08:38 h

Mirat en p erspectiva , més enllà del que cadascú pot sentir a flor de pell o e n el racó més profund , els que poden fer i desfer cada dia ens deixen més clar que en el marc jurídic espanyol els catalans, com a tals, no hi cabem... A aquesta España només hi podem estar essent ciutadans espanyols amb residència a Catalunya, ni més ni menys i sense sortir de l’enquadrament d el DNI, i ens hi podem desvincular o desconnectar just fins el punt de que no ens hi podem ni desvincular ni desconnectar amb els impostos o quan xoquem d e ple amb la maquinària política i judicial que estan emparades, en definitiva, pel referit marc jurídic vigent .

Això sentime n ta l ment, perquè, si ens allarguem, veiem que els catalans h em de restar obligats a acceptar el d esorbitat dèficit fiscal que econòmicament ens limita com a país, i, conseqüentment, també com a peça fonamental de l’Estat que, només per a poder seguir sent-ho pel benefici comú, és necessària més atenció, més eines i més recursos ... V eiem com hem de mantenir la lluita continua i permanent per la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura que ens coarta poder avançar, i que no ens deixa viure com som amb tota normalitat... Veiem com hem d’assumir-ho tot com el més normal que ens pot passar, i com les legítimes sensibilitats t enen que expressar-se a contracor i com si tinguessin que demanar perdó .