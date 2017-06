Perquè ?, Es pensen que el mitjó es girarà de costat per art de màgia ?

Diumenge, 18.6.2017. 11:18 h

Es pot olorar que el referèndum segur que es farà. Ho està anunciant el govern, no de Junts pel Si i la CUP com el defineix en to despectiu i menyspreant el delegat de l’Estat, el govern de Catalunya, ni més ni menys com li diuen Gobierno de España al del PP.

Davant d’aquest fet, racional, democràtic, pacífic, hi ha dues postures a adoptar:

Enfrontar-s’hi cara a cara i presentar, ja, una oferta millor que la què a hores d’ara hi ha damunt la taula, encara que sigui deixant a banda la única «soberania nacional», que serveix d’escut però també priva de qualsevol mínim moviment del tot necessari.

O posar-s'hi d’esquenes i seguir ignorant, i negant, el que està passant a una part prou important d’España.

El President ha dit, ara ja obertament, que si el resultat és un SI el Govern seguirà el camí iniciat en vers l’Estat propi, però que un NO voldrà dir que majoria de la ciutadania que voti vol seguir sent una Autonomia dintre d’España i, per tant, l’objectiu perquè va ser triat aquest govern ja no tindria sentit i l’endemà mateix dissoldria el Parlament i convocaria eleccions anticipades.

Cal que, quan més aviat, tothom es comenci a explicar i presentar els seus projectes per a conèixer tot el que se’ns ofereix, i els pros i contres de cada proposta.

N’hi ha que presenten nous camins plens d’incerteses però amb l’atractiu de no seguir en el ja conegut i marcat que, mentre no es demostri el contrari, ja se sap on ens porta.

Però, per a poder destriar be i a consciència de cadascú, convé la oferta des de l’altra banda. La proposta que sigui de ben segur que serà benvinguda i servirà, o per a convèncer definitivament als que ja no hi veuen opció, per a fer plantejar-s’ho als indecisos, o perquè els que creuen que d’això no cal ni parlar-ne tinguin algun argument sòlid i coherent de la seva postura al respecte.

Ara be, quan, actualment, l’únic discurs és la demanda d’unes noves eleccions és desconèixer totalment la situació i la realitat al pensar que les majories històriques i actuals canviarien massa, i molt menys preveure que els afavoririen.

El problema d’Estat no s’arreglaria amb unes noves eleccions a Catalunya, que en el millor dels casos per ells previsiblement donarien les mateixes majories. És a l’Estat on s’ha d’arreglar, parlant, dialogant, negociant i pactant, amb voluntat i sentit d’Estat. Això és el que la gran majoria de persones que viuen a Catalunya desitgen i esperen.