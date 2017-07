Per no quedar a contrapeu

Dijous, 6.7.2017. 09:08 h

“ Espanya no s’entén sense Catalunya, Catalunya no s’entén sense Espanya”. Un es paraules que , expressad es segons per qui amb més o menys ràbia, es va repetint, una i altra vegada, per personatges tant de s de la dreta com des de l’esquerra més representatives d’ à mbit estatal .

Darrera d’aquesta frase, visceral, èpica fins i tot, tothom hi pot veure tot un seguit de motius de qui la pronuncia i defensa amb ungles i dents, i no és, precisament, cap que es pugui referir als dels sentiments o al que podria ser d’amistat.

Sentència que és inimaginable, inconcebible, impensable, que deixem d’existir com la mateixa cosa . La història, i les històries diferents, la cultura, i les cultures diferents, la mateixa i única realitat xoquen de ple amb ella i la qüestionen i posen en dubte la seva validesa, si més no, de manera tant categòrica. Tanmateix, donant per bo que en algun moment hagi estat així, seria aconsellable revisar la seva vigència per valorar si podria ser, però d’alguna altra manera a la escrita fins ara.

El nacionalisme espanyol no deixa espai per a res més que no sigui aquesta mena d’Espanya, sembla que segrestada políticament per una molt determinada ideologia, i sempre amb la convicció de que Castella és España, que no pot, ni podrà, entendre mai cap mena de plurinacionalitat, ni cap mena de federalisme . Que no c o n templa cap respecte a altres cultures, per molt que estiguin reconegudes constitucionalment , ni cap model diferent en el repartiment del que capta i reparteix entre el que tant sols considera les seves perifèries. Hi ha un epicentre, al que tothom deu submissió i li és totalment indiferent si es demostren i es denuncien des equilibris territorials i fiscals entre els que considera tots iguals . Espanya només pot ser una, gran de y libre … i castellano/madrilenya. Com passava amb els imperis, es pensen que el món és seu per llei natural i que només cal salv a guardar- lo amb el « quieto y tente tieso”.