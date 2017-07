Dissabte, 22.7.2017. 08:47 h

Desprès de la “Declaració de Barcelona”, el “nou” Pedro Sánchez deixa el regust que ja va deixar fa anys el seu predecessor una vegada el temps va constatar en que va quedar el seu famós “apoyaré”.

Ja fa temps que volen entabanar al personal predicant una aposta per un federalisme que saben molt be que amb l’ordre polític establert, amb ells també com a protagonistes, ben entès com entre ens sobirans és totalment impossible, tret de que vagi en direcció d’una reedició actualitzada del “café para todos”.

Ara, es permeten prometre un programa que arreglarà tots els nostres problemes, per cert, sense recordar que el seu partit ja va manar una bona colla d’anys i els mateixos problemes actuals ja existien llavors. Que ha canviat a España perquè el seu discurs d’avui sigui mínimament creïble ?.

-Desenvolupament de l'Estatut d’Autonomia del 2006 ?. Quin ?. El que ells mateixos, indirecta, i també directament, es van encarregar de “cepillar” ?... Que ha canviat perquè pugui ser creïble ?.

-Reconeixement de la llengua, cultura i dels símbols propis ?. Doncs, mira, ja seria hora però, que ha canviat en l’aliança amb PP i Cs perquè pugui ser creïble ?.

-Revisar el sistema de finançament autonòmic ?. Amb permís de quants dels seus barons que, amb el vigent, han “creat” unes Autonomies que ni podien somniar ?. Quina pedagogia en sentit contrari de la dels darrers anys han impartit entre els seus perquè pugui ser creïble ?.

-Inversió en infraestructures ?. Quasi be es produeix la mateixa pregunta del punt anterior.

I hi haurà que no tindrà memòria i s’ho creurà. Si d’aquests se n’han de fiar els catalans espanyols per demostrar als catalans que prefereixen canviar de panorama què és possible aconseguir la comoditat de Catalunya dintre d’aquesta España...