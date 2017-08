Tots n'estem farts

Dimarts, 1.8.2017. 10:45 h

Als que diuen estar farts del «procès», que recordem primer era directament per la independència i ara és perquè els catalans puguin expressar com volen seguir, se’ls hi podria dir que tranquils, que sortosament te data de caducitat.

Però, particularment, jo els diria que jo també ja n’estic ben fart, però estic fart de que se me'n fotin amb casos inacabables, que no se’ls hi olora un final abans de que prescriguin, com Bárcenas, Gurtel, Púnica, Bankia, etc, etc, curiosament tots ells relacionats, que s’han emportat pel davant no se quants jutges, o de que em passin per la cara que ha passat durant més de 20 anys a València, o del que està sortint, dia si i dia també, de Madrid/Ctat. Autònoma de Madrid... Estic ben fart de que aquests disbarats, que representen molts milions d’euros de frau i massa corrupció política per donar-la com «normal», fins i tot, siguin al·licient perquè el PP electoralment segueixi tenint majoria a España.

Tot i que, de ben segur que molta d’aquesta majoria, finalment, arriba perquè es el partit prou caspós per a garantir el que calgui perquè Catalunya només pugui ser la Catalunya que volen que sigui i no la que és. La autònoma, la submisa, la del peix al cove i calladeta cap a casa amb permís de poder ballar la sardana.

Estic fart de que sigui responsabilitat de l’altre el tancament del camí del diàleg que el govern de l’Estat, i tot el seu món afí al servei, ha propiciat amb continus cops de porta als nassos, especialment des de la sentència del 2010, que ara alguns reconeixen l’error garrafal comés, però que tampoc se’ls hi veu cap pas ni gest per a corregir-lo.

Estic fart d’aquesta gent que també n’està farta que no accepti democràticament que és molt legítim que la majoria parlamentaria que existeix al Parlament de Catalunya compleixi el mandat del poble que l’ha votat... Estic fart de que l’Estat vulgui individualitzar judicialment el moviment sobiranista, reivindicatiu i pacífic que ve de la base de la ciutadania farta del que ja és ben evident.

Ho veieu com tots en podem estar farts de la situació que ens fan viure ?