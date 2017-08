No hi he trobat títol

Dijous, 24.8.2017. 08:33 h

Si volem obrir les portes a tota la gent que ve de fora, i la referència s’ha de fer especialment a la procedent d’altres cultures o religions, ens hem de posar al cap que ens hem d’acostumar a viure d’una altre manera. No podem cenyir-nos a com seguiríem vivint abans del que ha passat a Barcelona, o abans a Niça, a Berlín, a Londres -en tres ocasions-, a Estocolm, a Brussel·les, a París. I poso aquest exemples perquè són els darrers, en tant sols un any, i tots amb un mateix denominador comú en la seva execució final: La seva simplicitat. Només cal un vehicle.

Es pot arribar a una convivència, fins i tot a una integració, però els carrers habitats per gent que es veu a simple vista que no son iguals, ni dissimulen que ni ho volen ser, obliguen a pensar més del que seria normal.

Es cert que, d’entre aquest sector de la nostra societat, el percentatge amb predisposició delictiva deu de ser mínim, però es que estem veient que qui no és ni sospitós pot passar a ser qui no dubti en segar la seva vida emportant-se pel davant quanta més gent, innocent, millor... I només amb un que tingui aquest girament de cap ja n’hi ha prou.

Totes les cultures, totes, son legítimes i s’han de respectar, però s’ha de preveure que totes, totes, tenen un punt de radicalitat i fanatisme que portat als extrems, si es barregen, poden produir situacions imprevistes i fatídiques. Per això, les religions s’han de deixar professar i practicar pels seus creients sense voler imposar-ne cap pel fet de que els seus practicants o creients creguin -o per ignorància, o per prepotència- que la seva és la més sagrada, la més divina, la única que s’ha d’observar. Com en els sentiments, allà cadascú amb les seves creences... Cadascú és ben lliure d’encertar-la o d’equivocar-se, mentre sigui per les seves particulars conviccions.

Dit tot això, i des de la condemna total passi on passi, el nostre tarannà, acollidor, solidari, respectuós, pacifista, no es mereix ser escollit per tenir que passar per aquest tipus de situacions.