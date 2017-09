Divendres, 15.9.2017. 13:31 h

Te un problema, i la solució no està en querellar-se, judicialitzar i inhabilitar els personatges polítics electes, que el que només fan és treballar i esforçar-se per complir el mandat pel que foren escollits. Ni en prohibir actes, ni en destruir les eines per la seva realització.

Un nombre tant significatiu de persones no conformes amb la relació vigent entre España i Catalunya no se’ls ha de voler obviar, esborrar, o privar dels seus drets de manifestar-se social i políticament. S’ha de deixar a banda la legalitat vigent i les lleis fetes àdhuc, i neutralitzar-lo convencent-lo de l’errada del seu pas.

De no fer-ho així, per aquest camí, l’únic que s’aconsegueix és fomentar i augmentar la llista dels que es van desconnectant sentimentalment d’España i fent-los irrecuperables, a no ser mitjançant una proposta tant atractiva com impensable a hores d’ara.

Una solució, sis-plau, perquè, en el hipotètic supòsit, però no impossible, de que finalment surti be el dit procés, seran els mateixos votants del PP qui li retrauran, senyor Rajoy, no haver entrat en diàleg, negociació i pacte d’acord amb Catalunya, i els que ara el forcen, i pressionen, perquè es mantingui inflexible, perquè no es mogui res i no es concedeixi cap tracte diferent a l’autonòmic del règim comú a Catalunya, quan vegin com queda tot seran els primers que ho faran.

Ha arribat l’hora d’aparcar per uns moments el seu tarannà, legítim i sempre respectable, i de penjar a l’armari el vestit que li han deixat d’»hidalgo castellano», i pensar en el conjunt, no només en els que ara el victoregen perquè els convé i interessa que, no dubti, el deixaran amb el cul a l’aire si les amenaces, fiscalies i tribunals, finalment resulta que no han estat suficients.

Sis-plau, senyor Rajoy, pel seu be i pel de tots els espanyols, perquè vostè va de veres, però amb eines equivocades, i n’hi ha que, malgrat tot i per damunt de tot, també hi van de veres, com poden, amb el risc de perdre... i molt. Però, arribat aquest extrem, millor no esperar a veure qui perd més, no creu ?.