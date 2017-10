Molt bé ! Ara, a treballar

Diumenge, 8.10.2017. 12:21 h

Molt Be, Sr.Rajoy, ha anat prohibint, ocupant i destruint, totes i cadascuna de les eines democràtiques que el poble català tenia per esdevenir la part de la seva identitat que vostè li ha deixat en els darrers sis anys. Malgrat tot, s’ha fet un referèndum i més de dos milions de vots han pogut ser comptats, desprès de les urnes incautades i de totes les vergonyoses imatges que tot el món ha vist. La seva violència legal no ha pogut amb la il·lusió que, per dominar-la, s’hauria de fer molt més del que vostè sap fer.

En els temps en que ja no es fan presoners els derrotats, ara, no només haurà de convèncer els catalans de que seguir igual és el millor… Ara, ho haurà de fer especialment amb els a prop d’una meitat de catalans que tenien clar voler marxar i que no renunciaran al seu legítim anhel, i que vostè ha alimentat.

Vostè ha desconnectat amb una part molt important de catalans que, si be no el veien al costat, si que el veien, però el mes greu per a vostè es que no ha arribat a connectar amb la part prou important de les noves generacions que ni el veuen... O, potser, com una figura que hi és, que mana, però amb el que no hi ha cap reconeixement sentimental.

Li queda un nombre massa gros d’espanyols en una España que no se la senten seva, ni tant sols hi poden estar a gust, però això a vostè tant li fa, ja ha aconseguit salvar «la unidad”, encara que només sigui de portes en fora... Ara, abans de que la «victòria» l’ofegui, haurà de treballar molt, i be, per fer entendre allí, a fora, la manera com ho ha aconseguit, perquè en els temps que vivim la informació real i instantània traspassa les pagines web bloquejades, els editorials dels mitjans afins al seu servei i els comunicats de premsa oficials.

Ho haurà d'explicar molt be perquè quan es recordi aquest capítol de la historia no es sàpiga que havent-hi una solució molt senzilla i fàcil, quant va néixer tot fa més de 6 anys, va decidir quedar-se darrera de la finestra veient-les passar, negant-ho tot i menyspreant el que passava. Ho haurà de fer perquè en els nostres temps hi ha una cosa que es diu hemeroteca que ho explica tot fidelment i amb tots els detalls.

I no li servira l'argument de que tot ha estat per defensar “la unidad”, perquè la mateixa hemeroteca delatarà que una de les característiques més arrelades de la manera de ser catalana es la de ser pactista, la qual cosa sempre deixarà clar que negociant, com sempre, i històricament sempre amb avantatge per part de vostès, s'hagues pogut evitar arribar a la situació insuportable en que hem arribat.

Militar i judicialment ja ha deixat clar que no s'ha trencat «la unidad», llastima que fent-ho com ho ha fet s'hagi trencat quelcom mes important... L'afecte, la estima i la complicitat d'una part prou significativa de la ciutadania espanyola.

Com ha dit aquests dies Iñaki Gabilondo: «Durante este largo proceso, el Gobierno español ha puesto en marcha muchas de sus capacidades, quizás todas: policial, represora, coercitiva, mover la justicia... Peró tiene por estrenar otra de sus capacidades, la más especifica, la del diálogo político».