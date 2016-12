La dieta Mediterrània al Nadal

Dilluns, 19.12.2016. 19:01 h

Aquestes són les pautes principals de la dieta:

Aquest podria ser un menú diari:

A l'entrada de les festes nadalenques vull donar entendre que no es bo sobrepassar-se amb el menjar, així que deixo exposat una petita opinió sobre per queLa dieta mediterrània és la dieta tradicional que compta amb un major suport científic i tots coneixem en què consisteix:. Però, a més, un component important és la pràctica d'exercici.Atès que és la dieta que s'utilitzava al nostre país fins fa no gaire, és molt fàcil de seguir. Però cal tenir en compte que el que avui podem entendre com dieta mediterrània no sempre correspon al que els científics entenen com a tal.Fins a la data, l'estudi PREDIMED -la investigació de més envergadura que s'ha fet sobre nutrició i salut a nivell mundial ha demostrat científicament que, d'accident vascular cerebral o de mort per causa cardiovascular.El consum total de greixos ha de ser menor del 35% de l'energia consumida, i els greixos saturats no poden superar el 8%.S'ha de consumir pollastre o peix dos cops a la setmana.Es poden prendre fins a set ous a la setmana.S'ha de consumir diàriament llet, formatge o iogurt.La carn vermella només pot consumir-se una o dues vegades per setmana.Es poden consumir un o dos copes de vi al dia.Un cafè amb llet.Una llesca de pa amb oli d'oliva.Un got de suc de taronja natural.Una peça de fruita.Llenties guisades.Mandonguilles amb pèsols i pastanaga.Maduixes amb nata.Formatge fresc amb mel.Amanida mixta.Peix al forn amb patata rostida.Un iogurt.