Vol Peppa Pig rentar-los el cervell als nostres fills?

Divendres, 28.4.2017. 19:05 h

No hi ha cap vot

Controvèrsia sobre les presumptes inclinacions "feministes" de Peppa Pig.



Repassem els programes infantils amb suposats missatges subversius Alerta policial de la Interpol.



"Es busca dona rosa de raça porcina. Li agraden les glans i odia el sabó. Sospitosa d'activitats televisives subversives i rentat infantil de cervells. Nom: Peppa Pig"



És un acudit, és clar, però la realitat ha superat un cop més a la ficció. Benvinguts a una de les polèmiques culturals més extravagants de l'any. Peppa Pig com a cavall de Troia. La perillosa activista disposada a infiltrar missatges feministes en els càndids cervells dels nostres fills. Un perill públic.



És Peppa Pig una perillosa feminista? Estan els nostres fills en perill? Existeix el marxisme-gorrinisme?



Fetes les bromes, caldria preguntar seriosament si Peppa Pig es una agenda política oculta.



Dades: la sèrie va arrencar el 2004 de la mà de Neville Astley i Mark Baker, creadors d'un altre xou infantil de referència dels últims anys: El petit regne de Ben i Holly. Clan (RTVE) emet les dues sèries a Espanya.



Però qui és en realitat la petita que dóna nom a aquesta cèlebre família porcina; Peppa és una porqueta de cinc anys d'edat i trets antropomòrfics que viu amb el seu germanet George i els seus pares: Mummy Pig i Daddy Pig.



Peppa té un caràcter una mica inestable. De vegades es mostra adorable, però és cabuda i sol discutir amb els seus pares i amics (¿Feminista inconformista en potència o simples vaivens emocionals d'una nena de la seva edat? Heus aquí la qüestió. Ah, Peppa també es dedica a rotar cada dos per tres.



La sèrie britànica, emesa a 180 països diferents, s'ha convertit en una icona popular. Susceptible, per tant, de ser utilitzada políticament. La imatge de Peppa Pig va ser usada per a promoure un programa governamental per reduir la pobresa infantil (Sure Start) durant el mandat laborista.



Un suport més institucional que partidista. El problema va sorgir quan el 2010 els laboristes van convidar a Peppa Pig a un acte electoral sobre les seves polítiques familiars. Peppa Pig va declinar la invitació.