LA FRASE MÉS TANOCA, INSOLIDÀRIA I POCA-SOLTA

"Amb mi que no hi comptin. No em jutgen pas."

Carta a

Iceta

i al PSC:

Iceta

, mira que arribes a ser reconsagrat i pocapena!

Dius que no comptin amb tu ni amb els pocs socialistes que encara et són fidels per a donar suport a la manifestació de demà, sis de febrer, a l'expresident Mas, a la vicepresidenta Ortega i a l'exconsellera Rigau.

No em puc imaginar, que en fer-te saber la mort d'un amic o conegut, puguis declarar: "Amb mi que no hi comptin. No

he

mort pas"

Dubto que davant l'operació d'un ser estimat i sense saber com anirà tot plegat, li neguis el teu

suport

i no desitgis en cos i ànima la seva recuperació tot dient: "Amb mi que no hi comptin. No m'operen pas"

Davant d'un accident de qualsevol mena no crec que et puguis desentendre, manifestant: "Amb mi que no hi comptin. No he pres pas mal"

Convocada una manifestació per protestar contra l'atur, sabent la gent que no té treball i el que costa trobar-ne, hauries de ser conseqüent i dir: "Amb mi que no hi comptin. No estic pas a l'atur"

En moltes de les reunions que es fan, per discutir i aconseguir lluitar contra la fam no hauries d'estar-hi present, ja que un cop reunit allí podria escapar-se de la teva boca una poca-soltada que tots et prendrien per un insolidari: "Amb mi no hi compteu. No passo pas fam.

Semblantment quan es forma una comissió al Parlament català per acusar algú que se li ha descobert o hi ha la sospita d'algun tripijoc, hauries d'excusar la teva assistència

proclamant

als quatre vents: "Amb mi no compteu. No estic pas imputat"

Però no, en aquest cas et falta temps per a preguntar quin dia i hora serà la sessió on podràs deixar anar tota la teva mala llet, i on podràs demostrar d'una manera ben notòria que: "Poden comptar amb tu. Doncs el jutjat és un altre (si pot ser de Convergència millor)" i podràs lluir la teva verborrea

acusant

la persona suposadament

inculpada

. I a la manifestació de demà només és qüestió de

donar suport

i acompanyar, sense destacar ni que es fixin amb tu, a no ser que hi hagués "

ballaruga

" que llavors potser sí, que

podrien

comptar amb tu.

Totes aquestes preguntes i reflexions també les faig extensives a tots els socialistes, ja que parles en plural i deixes molt clar, que els encausats:

"no comptin amb el suport dels socialistes per defensar-los.

Vergonya hauries de tenir en presidir un partit que cada dia va més a la deriva. Un PSC que el nefast Navarro va començar a enfonsar, que tu amb les teves mamarratxades i l'alcalde de Lleida amb el seu pacte amb

C's

, heu dut (no a la paperera de la història, com va dir el

Salellas

respecte a Artur Mas) sinó a les escombraries on tot es destrueix i mai més se'n sap res.

Parles en les teves declaracions que el Govern està aplicant una

"orientació política equivocada".

I la teva

"orientació política"

i la del PSC està ben orientada? Per a mi i molts catalans està desorientada, a més a més d'equivocada.

També dius que:

"no t'esperin a la manifestació"

per a recolzar Mas, Ortega i Rigau. Perquè hauríem d'esperar la presència d'un botifler com tu? Si la gent s'apunta per manifestar-se

, és perquè els encausats se l'han jugada per Catalunya. Tu,

perquè

hauries d'assistir-hi, si no t'has jugat res i prefereixes una Catalunya humiliada, menyspreada i trepitjada pel govern espanyol?

Vols dissimular la teva ignomínia i menyspreu, dient que a tu no et jutgen. És clar, només jutgen els que donen la cara pel seu país; però a tu,

perquè

t'haurien de jutjar? Pels teus balls poc acadèmics i poca-soltes?

Si creus que Artur Mas, Ortega i Rigau el 9-

N

van cometre un error i condemnes la seva actitud, tant per tant m'estàs

comdemnant

a mi i a tots els catalans que vam anar a votar, tant els votants del SÍ com els del NO.

Fa unes setmanes en una entrevista d'Europa Press vas dir, que descartaries presentar-te com a candidat a les

pròximes eleccions

de la Generalitat, si un altre company de les files socialistes estigués

"en millors condicions per treure un excel·lent resultat. Els partits han de presentar els millors candidats i crec que, ara mateix sóc jo"

. Suposo que la teva àvia ha passat avall...o no?

Altrament

aquesta fatxenderia no crec que t'afavoreixi gaire.

Ens fas saber, en aquesta entrevista (que vés tu!, sembla que vulguin entrevistar-te perquè només diguis bajanades) que als catalans, ens convé

"un govern progressista capaç de millorar l'autogovern i el finançament a través del diàleg, la negociació i el pacte"

-

Iceta

, estàs als llimbs i no t'assabentes de res. Tu saps, qui hi ha a l'altre costat d'aquest diàleg, d'aquesta negociació i d'aquest pacte? Ningú! Voler dialogar, negociar i pactar sense que l'altre vulgui dialogar, negociar i pactar és de tanoques i estúpids, sense voler veure la realitat del problema.

Quina demagògia,

Iceta

, quina submissió al PSOE, al PP, a

Ciudadanos !

Quina vergonya presidir un partit que no té res a veure amb el PSC del començament. Si en

Pallach

aixequés el cap, el primer que faria seria canviar la vostra sigla PSC, per

PDSB

(PARTIT DEL SOCIALISTES BOTIFLERS).

Cordialment