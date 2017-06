Si vols ben parlar, aprèn a callar

El gènere humà és força complex, ja que pels quatre dies que vivim els manaires que profetitzen i, segons ells, saben com anirà tot plegat sembla que gaudeixin complicant-se l'existència i si poden encomanar la seva complicació i buscar problemes a la vida dels altres, millor vint que deu vegades.

Carles Capdevila, ens va aconsellar que "diguéssim coses boniques", però hi ha polítics que no diuen mai "coses boniques"; només saben predicar promeses i coses que saben no compliran tan bon punt hagin aconseguit la poltrona. Prometre i profetitzar és el discurs de molts polítics, que no saben "viure amb humor" -com també deia el Carles- i que el seu únic objectiu és: prohibir i amenaçar. Aquest comportament no sé si és per l'escàs intel·lecte que demostren, la majoria de polítics, o és que tenen tanta rabior que se'ls regira la bilis cada vegada que obren la boca, en parlar (segons ells) del "prohibit" referèndum i de "l'antidemocràtic" procés sobiranista. Crec que és la cosa primera; falla l'intel·lecte, ja que en aquest invent que anomenen Espanya, qualsevol pot arribar a ser president, ministre, diputat o alcaldessa (?)

En un torneig per a demostrar el poc l'intel·lecte, la rabior i l'escassetat d'humor, el primer lloc del podi tots sabem per a qui seria: pel president del PP català, regidor de l'ajuntament de Badalona, diputat del Parlament català i senador de l'inútil cementiri de fòssils vivents, que és el Senat espanyol.

Garcia Albiol, ens té acostumats a les bajanades que tot sovint escampa pels mitjans de comunicació i des de l'escó del Parlament. Ara, que veu com s'apropa el dia del referèndum toca fer por als pensionistes, dient-nos que de cada 10 pensionistes només cobraran la pensió 3 jubilats. Caram!, ni el profeta Jeremies hauria profetitzat amb tanta exactitud. El que ha d'aclarir aquest aprenent de profeta, qui seran aquests tres benaurats pensionistes entre deu, que cada mes tindran la sort de poder menjar i pagar les despeses de la casa. O és que això anirà per sorteig? Aquest mes em toca a mi, i el proper tocarà al jubilat del cinquè?

És que per no saber res, no sap ni fer por

Aquesta política demagògica, espanyolista i anticatalana que fa servir Garcia Albiol i que és pur lerrouxisme, fa que les seves paraules sonin falses i que només ell i els seus sequaços se les creguin

Vés

tu!, aquest "superdotat" que cobra 12000 euros al mes, de tres càrrecs diferents (pensava que només es podia cobrar el salari d'una única feina) l'importa un rave la pensió dels jubilats, i ve a predicar-nos falsedats que ell i els unionistes només ho fan per a restar vots al referèndum sobre la independència. ¿Sap, Garcia Albiol, que els euros dels fons de garantia de les pensions que hi havia a la guardiola, el seu partit se'ls ha polit quasi tots, durant aquests darrers anys per a poder pagar les pensions actuals? No serà que Garcia Albiol tem que si Catalunya se separa de la seva estimada Espanya, sense els diners que aportem els catalans veu perillar les pensions dels espanyols quan visquin sense nosaltres? Per la seva pensió no cal patir, ja se'n cuidarà el seu partit que si arriba un dia en què perd aquests tres càrrecs actuals, d'endollar-lo en uns altres tres que siguin més ben pagats, ja que s'ha de vetllar perquè la pensió de tots els militants del PP, no siguin causa de "voler i no poder" i els hi produeixi tota mena de traumes perquè no poden arribar a fi de mes.

Això sí!, el govern del PP (el seu partit, Garcia Albiol) el gener de l'any vinent pujarà la bagatel·la de 3 euros i escaig la meva pensió, com ha fet aquests últims quatre anys.

I no sé per què el malagradós Garcia Albiol, es preocupa tant per nosaltres i pels pensionistes en especial, si cada dia surt als diaris, ràdios i televisions recordant-nos que el referèndum no se celebrarà. Si està tan convençut i ho afirma fins a cansar, perquè hem d'aguantar tanta xerrameca poca-solta i verborrea inútil?

De quin mal plora la criatura? De què té por? De què deixin de rajar les tres mamelles a les quals està aferrat quan Catalunya sigui un estat independent?

Com diu el refrany, recomanaria a Garcia Albiol que si vol ben parlar, aprengui a callar. I "digui coses boniques" home!, que no costa gaire i no haurà de llegir tots els comentaris fotent-se de les seves paraules.

