3260 EXECUCIONS VERGONYOSES

Diumenge, 9.7.2017. 09:26 h

Abans-d'ahir

, durant dues hores llargues, vaig tenir la paciència d'anar passant per la pantalla de l'ordinador les 2500 i escaig de pàgines que té el llistat de represaliats pel franquisme. Vaig comptar 3260 morts (pot haver-hi una petita

variació, ja que són 2569 pàgines i puc haver-me passat algun executat per alt). Vaig acabar de revisar la llista amb el cor encongit i la sang glaçada. Cada vega

da que llegia, sentència: mort i al costat en lletres vermelles:

executat/ ada

, pensava en el dolor de cada família en perdre els seus éssers estimats.

En acabar, dins del meu cap fluïen dubtes i preguntes que a hores d'ara no han sigut contestades, perdons mai demanats, justificacions injustificables, excuses falses i sense cap sentit, desig de venjança de molta gent i odis mantinguts a flor de pell.

Com van poder el dictador i els seus ministres facinerosos junt amb els militars colpistes, engegar tota aquesta maquinària per assassinar aquestes 3260 persones, pel sol fet de ser català, republicà, independentista o pensar diferent que l'ordre establert per la força?

Com poden justificar els franquistes que encara ens manen, tots aquests

assassinats

com si no

haguessin

existit?

Com és que el govern actual que es vanta de molt democràtic, encara no ha sigut capaç de demanar perdó a les famílies i al país en general, per totes aquestes morts que mai haurien d'haver existit?

Com pot ser que el govern espanyol mantingui la tomba del dictador pel seu excelsament públic, quan hauria d'estar soterrat en un lloc desconegut sense que ningú li pogués retre homenatge?

Com pot aquest govern que es considera més democràtic que ningú, subvencionar una fundació amb el nom del dictador de trista memòria?

Com pot ser que tampoc hagin demanat perdó per assassinar Lluís Companys, només per ser president de Catalunya? O potser pels fets del 6 d'octubre?

Com pot ser que després de la mort del dictador en començar un nou temps i podent tallar ras i curt, van seguir amb el "statu quo" vigent disfressant-lo amb la paraula democràcia, sense apartar els colpistes militars que havien participat en la vergonyosa dictadura de quaranta anys? Van fer bones les paraules de Lampedusa a la seva novel·la El Guepard: "Que tot canviï perquè tot segueixi igual"



Han passat més o menys 80 anys de les primeres execucions del franquisme, i al cap d'aquests anys, amb tanta repressió, censura, vigilància amb tot el que fem, judicis a polítics i amenaces de presó , què volen els actuals governants de l'estat?, tornar a repetir un 6 d'octubre? Com gosen proclamar -se demòcrates i que no diguem que són hereus del franquisme, si tenen la mateixa por a les urnes i actuen com si per a ells no haguéssim canviat de segle?

De quina democràcia i justícia presumeix l'estat espanyol que en morir el dictador, el govern de l' UCD de Suárez, va ser incapaç d'enviar a la presó els militars i ministres que havien participat en aquella dictadura assassina ?

De quina democràcia i justícia pot vanagloriar-se l'estat espanyol que en temps del PSOE de F . González , no va tenir valentia de jutjar al mateix president F. González (el que ara ens dóna lliçons de democràcia) i enviar-lo a ell i els seus col·laboradors a la garjola, per practicar el "terrorisme d'estat" amb l'invent dels GAL?

De quina democràcia i justícia pot vanar-se l'estat espanyol actual, si els seus hereus (Rajoy, Santamaria, Cospedal i d'altres) ens amenacen contínuament amb judicis i titllant-nos d'antidemocràtics, per només voler consultar al poble mitjançant unes urnes?

Després de tota aquesta falsa i engalipadora democràcia de xarlatans de fira, perquè no entenen de què vulguem marxar? Vergonya, cavallers, vergonya!

Quin país més ignominiós, infame i gens democràtic que mereix el menyspreu públic. Perquè a banda d'aquestes 3260 execucions va haver-hi altres represaliats que van complir una quantitat important d'anys a la presó , només per qüestió política. Suposo que tots aquests judicis amb noms, cognoms, dates i sentències no podran dir que ens ho hem inventat nosaltres, ja que algunes persones neguen el 1714 tal com nosaltres ho expliquem i altres fets de la nostra història.

I després de tots aquests fets històrics encara sobta que hagi partit polític (PSC i CSQP ) i catalans de la nostra societat, que no vulguin veure la realitat: millor independents que dependents. No comprenc com al cap d'anys i panys sense entendre'ns, de menyspreus, viure de promeses escoltant cants de sirena que mai és compleixen , vulguin seguir pertanyent a aquest invent que s'anomena Espanya.