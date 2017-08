De brètols i galifardeus

La setmana vinent farà quasi un mes que no he publicat cap article en aquest diari digital, i no pensava fer-ho fins després del referèndum esperant com aniria tot plegat. I com no, ha pogut més el meu enuig en llegir les paraules dels galifardeus de la CUP, que no pas complir amb la promesa de no escriure fins a la tardor. Com no podia ser d'altra manera, han sigut les parides que acostumen a dir aquests impresentables de la CUP i el grafisme que han fet servir per l'última "performance" davant els mitjans, que m'ha fet canviar de parer.

Primer van fer saber "urbi et orbi" que havien llençat Artur Mas a la paperera de la història (Salelles

dixit

), i ara surten tres bledes al davant d'un faristol, i com no tenen la paperera gaire plena ens diuen que han d'escombrar unes quantes persones que no són de la seva corda, per acabar d'omplir la paperera i facin companyia a l'expresident Mas, que pobret fa molts mesos està tot sol i s'avorreix. Aquests torracollons de la CUP deuen ser molt amants de la neteja, i en les múltiples assemblees que celebren potser parlen de papereres i escombres, i en acabar l'assemblea voten a qui han d'escombrar i entaforar a la paperera.

Si n'arriben a ser de brètols, que no saben dissenyar un pòster original i que atrapi a la gent. Han copiat un clàssic pòster soviètic (com hi ha món! No podia ser ni més ni menys que soviètic), on apareix Lenin (només faltaria) sobre el globus terraqüi escombrant el tsarisme, la burgesia i l'església. Això sí, per compte del globus terraqüi han dibuixat un mapa dels Països Catalans, però també saben cagar-la com acostumen a fer sempre, ja que ells diuen lluitar per una república socialista i feminista, i al seu pòster en lloc de Lenin hi dibuixen una noia escombrant. Que potser, feministes com ningú, consideren que això d'escombrar és només cosa del gènere femení? També, quina casualitat! Al pòster dels nassos, no hi ha la

Susana

Díaz (PSOE) pel cas

ERE

també conegut com (

EREgate

) un assumpte de corrupció de la Junta d'Andalusia, ni Zapatero (PSOE) el gran mentider de tots els catalans i que va ser l'iniciador de les retallades,

Felipe

González (PSOE) l'organitzador dels GAL, per assassinar en nom de l'estat; com tampoc hi ha Narcís Serra (PSOE) investigat per corrupció a Caixa Catalunya, ni cap integrant de la corrupció descoberta als ajuntaments de Sabadell, Montcada i Santa Coloma de Gramenet (tots tres ajuntaments amb alcaldes socialistes). És que només s'han d'escombrar els corruptes de la dreta?

Fent aquesta "performance" volen representar que s'han d'escombrar tots els que no són d'esquerres. I jo pregunto: què vol dir ser d'esquerres? Perquè si d'esquerres vol dir, com afirma la CUP, voler construir una "república socialista, feminista i ecològicament sostenible", molta gent que no combrega amb el socialisme estaria d'acord amb aquesta proposta. Però ells, sempre amb la veritat absoluta que pensen tenir -ja que els altres som uns ignorants i no sabem res- condemnen a tots als que no ens sentim d'esquerres, als que volem la nostra llibertat i la independència de Catalunya sense pertànyer a cap col·lectiu i partit polític, i condemnen molts catalans a no poder participar en aquesta república catalana, perquè deuen pensar que aconseguir-la, és cosa només de l'esquerra. Són uns galifardeus! No entenen que la majoria de gent d'aquest país no pensem com ells, i que volem una república catalana democràtica, on

hi

càpiguen esquerres, dretes, centristes, liberals i capitalistes. No volem una república castrista i comunista on només

hi

càpiga, la seva xerrameca demagògica.

Cupaires, de què gallegeu i bravategeu? Artur Mas –al que tant odieu- ha fet més per la independència que tots vosaltres junts. El Mas ja no hi és i Carles Puigdemont ens farà votar l'1-0 en un referèndum, que servirà per aconseguir la nostra independència i per no seguir pertanyent a Espanya. D'això es tracta, carallots! Primer aconseguir la nostra llibertat, i si després voleu criticar a tothom, continuar odiant a l'Artur Mas, essent comunistes, anarquistes, anticapitalistes i antisistema, pintar qualsevol autobús turístic, punxar rodes i posar silicona a cadenats i portes, vosaltres mateixos.

Si tota aquesta colla de torracollons ens ha de dur a la independència, que baixi Déu i m'ho expliqui, perquè aquests no creuen en la independència ni després de patir cinquanta assemblees cupaires. Molt parlar des de fa un temps de la "memòria històrica", però moltes vegades només és per a quedar bé, ja que els nostres polítics de "memòria històrica" com si res. Tota la història de Catalunya quan han arribat moments decisius pel nostre país, nosaltres mateixos ens hem tirat pedres a la teulada amb les nostres baralles eternes que han fet anar a mal borràs tots els nostres projectes. Sempre hi ha un col·lectiu o un partit que ha de posar bastons a les rodes; ara toca a la CUP, que a vegades sembla que van més en contra de la nostra sobirania, que no pas el PP i

C's

.

El novembre de 2015, vaig escriure un article on preguntava als Cupaires si coneixien la frase de Joan Sales: "No es tracta de deixar de ser catalans, es tracta de deixar de ser imbècils". Al cap de quasi dos anys d'aquell article, demostren que no la coneixen ni han llegit Joan Sales, ja que segueixen fent l'imbècil. L'odi que porten dins i la bilis que vomiten cada vegada que pronuncien el nom d'Artur Mas i anomenen l'antiga Convergència, no els deixa pensar i actuar amb sensatesa.

La Cup

es presenta com un partit d'esquerres, anarquista, anticapitalista i antisistema. Amb, aquest bagatge, encara que un servidor ja hauré passat avall i no ho veuré (sort tindré) deixeu-me profetitzar: Pobra Catalunya!, si un dia arriben a manar aquesta colla de brètols i torracollons.

I que vigilin, no fos cas que en eleccions vinents (siguin per una República Catalana o per unes autonòmiques) no sigui el poble de Catalunya, el que escombri per sempre els xitxarel·los de la CUP. Ganes no en faltaran, però no per a llençar-los a la paperera sinó al contenidor on llancem les escombraries i el camió les transporta a l'abocador per a ser trinxades i no saber-ne mai més res.