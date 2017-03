Colau i el canvi social que no es veu per enlloc

Dimarts, 28.2.2017. 23:44 h

Divendres passat Ada Colau feia balanç de la ciutat i, un cop més, era incapaç de posar en valor res del que havia fet l’anterior equip encapçalat per l’Alcalde Xavier Trias. Un cop més, havíem d’aguantar la seva demagògia explicant que ara sí que es lluita contra les desigualtats i es fan polítiques socials. Crec just que se sàpiga algunes realitats del Govern Trias i també quina és la veritable actuació del Govern Colau.



Quan l’equip de Xavier Trias vam arribar al govern, després de més 30 anys de govern socialista i d’Iniciativa (els mateixos que governen ara), vam trobar una ciutat amb unes desigualtats que havien patit un gran creixement els darrers anys del Govern Hereu. Una ciutat on no existia cap política ni protocol contra els desnonaments i on augmentaven els assentaments irregulars sense cap pla d’actuació per atendre’ls. Una ciutat amb una política ineficient d’atenció cap a les persones sense sostre, que anaven en augment als nostres carrers, amb un Centre d’Urgències i Emergències Socials mancat de recursos. Una ciutat amb més de cinc mil persones grans en llista d’espera per accedir a la teleassistència idistrictes sense menjadors socials municipals. Una ciutat sense cap ajuda per a les famílies amb infants ni ajuts per a la seva pràctica esportiva, etc. Aquests són alguns dels reptes que l’equip Trias vam haver d’afrontar.



Quatre anys després, Barcelona tenia protocols contra els desnonaments, equips de mediadors, conveni amb la PAH i nous allotjaments temporals d’acollida a les famílies desnonades. Vam crear el Pla d’assentaments irregulars per atendre les persones vulnerables que hi malvivien, oferint allotjaments i facilitant formació i inserció laboral i reduint de forma important el nombre de persones assentades irregularment. Vam donar un nou gir en l’atenció a les persones sense sostre amb el nou programa “housing first “ i creant nous centres d’atenció. Vam eliminar les llistes d’espera de la teleassistència donant atenció a tothom que ho sol·licités. Vam augmentar els menjadors socials arribant a tots els districtes, vam crear la renda infantil i les beques esportives, entre molts altres serveis, i vam aconseguir que les desigualtats s’anessin estabilitzant. La política social va ser clau en el Govern Trias, tot i quedar molta feina per fer.



Ara, quasi dos anys després del promès canvi social d’Ada Colau, la realitat demostra que res més lluny del que va predicar durant la campanya electoral. Els desnonaments han augmentat (de 8 a 10 diaris), tot i que ara tenen protocols i, sobretot, una llei que dóna noves eines que no tenia el Govern Trias. Que lluny queden aquelles paraules d’Ada Colau quan va venir a exigir un conveni amb la PAH... I ara ella governa, i tenim més desnonaments!!!



Els nombre d’assentaments irregulars i les persones que hi malviuen, lluny de desaparèixer, augmenten un 50%, com augmenten també les persones que viuen al carrer, quan cal recordar que havien disminuït un 13% el 2014. Per contra, disminueixen els àpats servits en el menjadors socials (s’han servit quasi 15.000 àpats menys al 2016 respecte el 2014), es redueixen les famílies ateses en els centres d’allotjament temporals, i el Servei d’Atenció Domiciliària enlloc de prestar-se íntegrament per entitats socials, ara també ha entrat a prestar-lo una empresa de Florentino Pérez. I de l’atenció a les persones amb dependència cap dada... Sort que amb Ada Colau venia el canvi social...

Regidora del Partit Demòcrata a BarcelonaMarç 2017