Ja queda menys

Dijous, 20.7.2017. 22:01 h

Encara que algú intenta negar-ho, minimitzar-ho o fins i tot ridiculitzar-ho, el que està clar i cada dia és més evident és que el proper dia1 d’octubre votarem. Recordo que després del 9N era a Madrid. Allí, igual que ara, es mofaven i, amb un to de menyspreu, deien frases com “ però que us habeis creido”, “que tal fue el butifarrendum”, “habeis perdido el juicio”, “Mas se ha vuelto loco”,..... En definitiva, en pocs dies van passar de la burla a la querella i van elevar un procés participatiu a nivell de consulta il·legal.



On estem ara? Apunt d’entrar i aprovar una llei pel referèndum, un referèndum vinculant amb les garanties habitual si amb la voluntat màxima de participació i legitimitat que en democràcia donen les urnes. Des del govern espanyol i des de les forces unionistes no es cansen de repetir que no es farà, que és il·legal, que estem obsessionats, que trencarem la convivència, que votar és rupturista,.... però ara, al juliol del 2017, som on volíem estar i on vam dir que

estaríem.



Complir amb el mandat democràtic és o hauria de ser entès com un acte de responsabilitat i de salut política, fem el que vam dir que faríem, el que ens vam comprometre. On és l’estrany d’això? Jo em pregunto que si el que fem és il·legal perquè no ens van il·legalitzar quan ens vam presentar ales eleccions? Què passa? Què les idees només són il·legals si un les vol dur a terme? O pitjor, les idees són llibertat d’expressió si un no les pot realitzar? En quin estat

vivim?



Quan a vegades diem aquella frase que la realitat supera la ficció, és ben veritat. Només cal visionar el documental “LascloacasdeInterior”, amb tot el que s’hi posa de manifest a través d’un rigorós treball d’investigació, per entendre com de lamentable i indigna és la trama de il·legalitats i corrupció dins el ministeri d’Interior. Responsabilitats o querelles? Cap. Fiscalia actua d’ofici? No. Sensació de que no tothom juga amb les mateixes regles? Tota.



Per tot plegat tenim dret a voler marxar d’Espanya, però tenim encara més dret a voler decidir-ho amb tothom mitjançant les urnes. Tal com diu la llei del referèndum vinculant respectarem el resultat que se’n derivi i, a partir del’1 d’octubre, es dibuixarà un nou calendari en funció del resultat : proclamació d’independència i inici del procés constituent o eleccions autonòmiques. Només depèn de nosaltres, exercim el nostre dret de ciutadania i votem.



Marc Solsona

Alcalde de Mollerussa i Diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya per Lleida