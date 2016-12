Dijous, 22.12.2016. 00:56 h

Casualitats que fan trontollar el mon

No se si son casualitats , o es que en aquest cercle de diner llaminer, ministeris institucions , governs, fundacions, caixes, bancs i el “FMI”, no hi ha res mes que directius corruptes, per administrar i controlar als que es pensaven , que la Unió Europea solucionaria els problemes dels pobres; com que “malauradament” tinc la sort de no entendre res de política , i tampoc tinc massa memòria per poder comentar allò que no se , no faré massa propaganda per no pixar fora del test; però resulta si mes no, per llogar-hi cadires , que qui també va ocupar el mateix càrrec que Rato, fins fa dos dies en el FMI, la Sª Christine Lagarde , a sigut declarada culpable de negligència, en un afer de molts milions al país francès, però no condemnada que de ben segur podrà continuar dirigint el FMI com si res hagués passat.

Davant de tanta corrupció generalitzada , de tanta hipocresia materialista, de tant fanatisme per cultures xenòfobes , ja no se que queda per els que només desitgem viure en pau i en un digne benestar, que malauradament no es al programa de cap dels que a dia d’avui fan trontollar el mon , fent esclatar l’odi i la rancúnia arreu.

De ben segur que hi ha culpables que dirigeixen aquest terrorisme internacional , però com que n’hi ha de tantes nacionalitats, i de tants colors com de classes, que es fa difícil saber si la persona que tenim al costat quan som fora de casa , es un ciutadà de be o es algú que pot provocar una tragèdia ; lo que si es clar , es que el mar Mediterrani s’ha convertit en el cementiri mes gran del mon, i que hi ha molta gent bona que estan visquent en situacions que no es poden admetre en el segle XXI, i això a de petar per algun lloc, ara o en el futur , però de ben segur que petarà.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 21-XII-2016