Dissabte, 14.1.2017. 11:57 h

No anem be

La feblesa d’Artur Mas en front les exigències de la CUP, a l’hora d’enfrontar una tercera votació d’investidura, que provocà la renuncia a la presidència en favor de Carles Puigdemont, a tingut unes conseqüències molt pitjors, que si en aquells moments s’hagués hagut d’anar a una eleccions presidencials , com també ara son l’alternativa possible per sortir del pou en que tot Catalunya es veu immers.

Els “antitot” , que no tenen cap interès per assumir responsabilitats de govern , però que s’han entestat en la seva prepotència al Parlament , amb la força adquirida per deu diputats, i que a mi en particular hem tenen immers en la confusió , perquè ja no se si son independentistes o “dependentistes” de la cadira parlamentaria, han creat en defensa de les seves conviccions , ( que no vull dir que totes vagin en contra de les meves ), unes dificultats d’entesa , que no tenen cap mes sortida , que anar a unes noves eleccions al Parlament, perquè un nou govern encapçali una nova legislatura , que en aquest moment tinc el dubta de si la feina que s’ha fet amb tants esforços i sacrificis de tots els catalans , haurà servit per alguna cosa .; si a totes aquestes incongruències , hi afegim les anomalies institucionals generades per el PP i el TC, en la dèria manifesta , de voler esmicolar Catalunya anul·lant als seus representants polítics, i no complint amb els compromisos adquirits per lleis, tindrem com a resultat, una democràcia dictatorial amb arrels franquistes i pensament feixista, en que les llibertats només son aptes per els governs i el capitalisme.

Amb prop de vuitanta-un any, amb dol que per la lluita per la llibertat d’expressió , pel dret a decidir i pel dret a ser independents , els nostres representants polítics, siguin represaliats per gent que tots nosaltres paguem perquè visquin amb privilegis d’escàndol , fent us i abús del seu poder

Si davant d’aquestes adversitats , no som capaços de unificar projectes i opinions , per fer front a la maquinaria pesada emprada per els detractors de la democràcia , de ben segur que les properes generacions , es recordaran de tots nosaltres però no amb goig i satisfacció..

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 14-1-2017 .