Diumenge, 29.1.2017. 18:12 h

Les “Taules” de la llei mal interpretades

Les “taules” de les lleis espanyoles, en aquests moments administrades , imposades i executades per un govern d’arrels franquistes que en principi s’anomenava “Alianza Popular (de Fraga Iribarne), i ara Partido Popular (PP)”i encapçalat per el President del Govern de l’estat espanyol Mariano Rajoy Brey , manquen d’allò que en democràcia s’en diu drets civils i drets humans , com també de sentit comú , que tothom sap que es el menys comú de tots els sentits.

De ben segur , que si la justícia gaudis de l’independencia per la qual es va crear , les mancances no es farien notar ; però com en tot en aquest mon, no tothom es perfecta i sí pot ser vulnerable; alguna cosa no deu estar prou ben especificat , quan dona peu a diferents interpretacions la lectura d’un mateix article, llei o causa penal.

Faig aquesta reflexió perquè em costa d’entendre , que en aquest país anomenat Espanya , la corrupció hagi proliferat, escandalosament arreu i sense cap control, fins que un dia algú va denunciar irregularitats , que sortosament es varen escoltar , i sembla que s’estan estirant fils , però que de ben segur es trencaran , perquè son molt llargs perquè venen de molt lluny.

Els fils que no venen de tant lluny i que tots els dimonis estiren , son els que els demòcrates catalans han enfilat per intentar esbrinar i saber si Catalunya te dret a decidir el seu futur , i això s’ha de fer mitjançant les urnes , però la resta de l’estat espanyol s’oposa , i fins i tot Catalunya te membres del govern de la Generalitat , entre ells l’expresident Mas ,que estan cridats a asseure’s al banc dels acusats , per haver exercit democràticament i en compliment dels encàrrecs de la majoria dels ciutadans de Catalunya . El proper dia 6 de Febrer , pot ser el dia “H”, en que es podria consolidar el procés que a portat a Artur Mas davant dels jutges , que per dignitat tindrien de fer la seva feina, seguint i exercint allò que varen estudiar i que es varen comprometre a final de carrera; quan la justícia te ideologia política , vol dir que no hi ha justícia, però si injustícia; s’ha de procurar que la vena tapi els dos ulls dels jutges que volen impartir drets i deures.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 29-1-2017 T/.972640762