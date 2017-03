Diumenge, 12.3.2017. 23:47 h

El Palau per tapadora

No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



El Palau per tapadora

En lo que portem de judici en el cas Millet i el Palau , jo, en cap moment he escoltat que ningú fes referència a l’expresident Jordi Pujol, que fou President de la Generalitat de Catalunya des de 1980 fins el Desembre del 2003; aquest problema de comissions i de tràfic d’influències, ve de molt mes lluny del cas “Palau” , lo que passa es que , no hi ha interès d’investigació , perquè les adjudicacions d’obres sempre s’han fet a empreses grans que només han posat la firma ,i que la feina l’ha feta els petits empresaris , que molts han tingut treballs de cobrar ; tots aquests milers de Km, de carreteres i autopistes construïts a Catalunya i a tot l’estat en temps de democràcia , han costat deu vegades mes del que podia haver sigut el cost real .si tenim en compta els sous excessius dels càrrecs administratius , les comissions , i lo pagat que no s’ha construït, i els materials que s’han desviat a altres obres no incloses al pressupost.

Hi ha un gran interès per esclafar a Artur Mas i l’independentisme per part d’un sector majoritari del govern central , , intentant posar una cortina de fum ,al seu greu problema de corrupció dintre i fora del govern i de la pròpia formació política arreu de l’estat, que espero que algú estiri els fils de la construcció del primer TAV,(tren d’alta velocitat ), Madrid - Sevilla i continuar amb el tram Madrid – Lleida - Barcelona , passant per Yebes ,que hi varen participar tots els convidats al casament Agag- Aznar, fins i tot Berlusconi.

¡¡¡¡Es clar que s’ha d’esclafar la corrupció i fer vomitar als corruptes tot allò que han robat als contribuents !!!, però s’ha d’anar a cercar i tallar quantes mes arrels millor; i si algú a d’anar a Càritas per menjar un cop hagi vomitat , que no es preocupi que tots l’ajudarem, però lo important ha de ser que el contribuent recuperi lo espoliat, que de ben segur que podríem tornar a posar en solfa , tots els serveis que la crisi a eliminat.

Hi ha dos gats vells , que sembla que li put al ministeri fiscal; durant molts anys aquests dos gats es varen acaronar , i de ben segur que sabien perquè ho feien , i que sabien lo que feien , donat que el ministeri fiscal , ni tant sols els nomena per a res; algú sap qui son els dos gats vells?.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 12-3-2017