Dimecres, 5.4.2017. 18:58 h

Intent de resum simplificat de 40 anys de democràcia

Procés constitutiu fet a mida i a gust dels hereus del franquisme, que a anat creixent fins a cotas alarmants a dia d’avui, 1977-2017.

23 anys de govern de la Generalitat de Catalunya , presidit per Jordi Pujol (CIU,1979-2003), peça clau en els diferents governs de l’estat espanyol , PP, PSOE on s’han forjat la majoria de problemes que en aquests moments s’estan estirant fils que porten sortosament , a molta gent que fins ara era impensable davant els tribunals.

El fet de ser “Europeus”, no vol dir que estem millor que si no ho fóssim, perquè no tenim la possibilitat de comprovar-ho; però si que ha provocat l’enriquiment de molt que ja ho eren , i han augmentat els pobres , i no només per la crisi immobiliària ;s’han eliminat pagesos , ramaders , industrials , comerciants , i els que queden, no fan comptes. Espanya fou venuda amb els espanyols dintre.

L’Engany de la moneda única, mai en pessetes, es va augmentar un cafè o un diari mes de cinc pessetes, ara un augment de 10 cèntims d’euro son prop de 17 pessetes.

“El trio “ de les Azores, que encara cerquen armes químiques, i la lluna pels armaris , s’han folrat i s’han “burlat” de tothom , sense que ningú , els hi hagi demanat comptes, provocant que el terrorisme islàmic , s’hagi escampat arreu del mon.

S’ha esmicolat molt de terreny en l’alta velocitat , que no acaba de funcionar, i amb estacions sense viatgers i trams sense acabar, “despilfarrant” (malbaratant) i especulant quantitats astronòmiques de diner, en benefici de gent que les comissions i el tràfic d’influència els ha corromput, deixant molta feina per fer i molta de mal feta.

Si mirem cap al futur d’una Catalunya independent, i escapolir les traves del Constitucional, suggereixo; Si tots els independentistes contribuïm amb una aportació econòmica (10€) el mateix dia de la consulta , mitjançant una “guardiola” al costat de l’urna, ja tindrem el pressupost cobert i la boca tapada als detractors del procés . Aquesta proposta ja la vaig fer i publicar per el 9N i ningú em va fer cas , i ara tenim el problema greu de membres del govern català sentenciats, que la màxima autoritat de justícia de l’estat espanyol aplicarà , segons d’on bufin els vents. Tan al Sr. Mas com al Sr. Homs , només s’han jutjat , per esbrinar qui ha pagat les despeses del 9N; davant d’aquesta experiència , tenim la solució si els votants independentistes col·laborem el dia que anem a votar.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 5-4-2017