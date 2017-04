Dimecres, 12.4.2017. 11:39 h

Col·laboració independentista

No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Col·laboració independentista

Jo recomanaria , que les institucions no governamentals , però a favor de l’independencia , portessin l’incitava en la recaptacions de diner per fer front a les despeses que el procés pot provocar , perquè si no ho fem així , no ens en sortirem, perquè esta demostrat en els judicis contra Mas i Homs, que només els preocupava qui havia pagat les despeses del 9N.

Si tots els independentistes contribuïm amb una aportació econòmica (10€) el mateix dia de la consulta , mitjançant una “guardiola” al costat de l’urna, ja tindrem el pressupost cobert i la boca tapada als detractors del procés . Aquesta proposta ja la vaig fer i publicar per el 9N i ningú em va fer cas , i ara tenim el problema greu de membres del govern català sentenciats, que la màxima autoritat de justícia de l’estat espanyol aplicarà , segons d’on bufin els vents. Tan al Sr. Mas com al Sr. Homs , només s’han jutjat , per esbrinar qui ha pagat les despeses del 9N; davant d’aquesta experiència , tenim la solució si els votants independentistes col·laborem el dia que anem a votar.

Ja n’hi ha per llogar-hi cadires i fotre el barret al foc, davant l’assetjament de l’estat espanyol als ciutadans de Catalunya, en contra del procés per l’independencia que el poble català vol portar a terme , mitjançant un referèndum en que també hi ha possibilitats de que surti el no com a guanyador; multant a l’ANC i Omnium Cultural no s’aconseguirà res mes, sinó que augmenti la predisposició de deslliurar-nos d’aquesta persecució, que fins i tot es podria titllar de criminal des del moment que hi ha molts ciutadans que cada dia perden qualitat de vida a conseqüència del tracte discriminatori que l’estat espanyol exerceix contra Catalunya. De lo promès a portar a terme la legislatura passada, no s’ha complert res , lo que s’ha anunciat que es farà en aquesta que acabem d’encetar , tampoc es complirà res; els mentiders també tindrien de respondre davant dels jutges per les mentides i per haver enganyat als votants.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 11-4-2017 T/. 972640762