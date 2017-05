Dissabte, 13.5.2017. 00:15 h

Millorar el transport públic

Tinc 81 anys , i des del mes juny de l’any 1989 fins al mes de Març de l’any 2000, que em vaig jubilar, vaig formar part de la plantilla de xofers de l’Empresa S.A.R.F.A ( Societat Anònima Ribot, Font, Artigas); normalment fent les línies regulars que s’iniciaven i acabaven a Palafrugell; amb el pas del temps soc perdut el fil del desenvolupament de l’empresa, però no tinc cap dubta de la prosperitat i millora dels serveis , perquè sempre hi ha detalls per perfeccionar.

Però ara que s’inicia una nova etapa amb la inauguració de la nova estació d’autobusos a Girona , jo voldria des de la meva total ignorància administrativa, suggerir de nou una proposta que ja fa molt de temps vaig fer i s’hem va contestar que es tindria en consideració , i no se si a eixit cap detall en benefici dels usuaris dels transport públic per carretera; però sí que seria molt interessant per intentar reduir l’ús del cotxe particular en molts dels casos que hi viatge una sola persona; el suggeriment fa referència a la possibilitat de que tots els serveis de transport de passatgers interurbans , procedents d’arreu , que tinguin per destí final la nova terminal d’autobusos de Girona , en arribar a l’entrada a la Ciutat , s’integrin al servei Urbà , distribuint als passatgers per els diferents llocs o destins de cadascun , tal com tindria de fer un cop arribes a la terminal . Podem posar com exemple, si un passatger que des de La Bisbal d’Empordà , vol anar al C/. Del Carme de Girona , si sap que el mateix autobús li farà el servei , de ben segur que no traurà el seu cotxe de l’aparcament, perquè se li donarà un servei eficient i sense problemes d’aparcar a Girona ; un cop fet el circuit urbà, la terminal a de ser el final del trajecte , permetent la recollida a les diferents parades urbanes, dels passatgers que des de la terminal vulguin tornar al seu punt de destí o d’origen.

Amb la freqüència de serveis, es podria dissenyar diferents circuits urbans per facilitar l’estalvi de temps i despesa dels viatgers. No demano que aquest servei sigui gratuït, però sí que pot resultar econòmic.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 12-V-2017 T/.972640762