Dilluns, 22.5.2017. 11:25 h

A Pedro Sánchez

Benvolgut Sr. Pedro Sánchez, ja torna ser el màxim dirigent del que hauria de ser el renovat PSOE, i la continuïtat del “NO es NO”; veurem que en resulta de tot aquest enrenou que els elefants jubilats però endollats a les grans empreses que es varen privatitzar amb l’intencio de beneficiar a tots els ciutadans ; resultant que som els país que mes diners ens costa la llum , l’aigua, el gas i tot allò de primera necessitat, amb un deute que segons els economistes mes rellevants , mai podrem sanejar.

Es clar que s’ha de treure en Rajoy i al PP de la presidència del govern, però compta quines eines emprem i quines veus escoltem; de ben segur que Rajoy estarà obligat a curt termini a convocar eleccions, però compta que l’influencia de la corrupció del PP es de tanta envergadura , que es difícil escantonar-li el gruix de votants que el porten sempre a frec de la majoria . En els proppassats comicis que et varen costar la direcció del partit PSOE, et vares equivocar de companys de viatge , vares mal interpretar la proposta que Pablo Iglesias va anticipar a tots els ciutadans abans que a tu, quan va dir que s’oferia per ser el teu vice-president del govern i que reclamava unes carteres que tan a Cds com IU, li varen rebutjar i criticar; tu vares allunyar la possibilitat de ser President del govern , i has patit descrèdits de ben segur immerescuts, mentrestant Rajoy a potenciat la seua posició.

T’ha arribat l’hora de tornar escollir companys de viatja , que no estiguin influenciats per els elefants que descansen en els cementiris creats per ells mateixos i pagats pels ciutadans; has de procurar no tornar a ensopegar en la mateixa pedra , per no donar validesa al refrany català , que diu que “l’home es l’únic animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra”; no oblidis que Zapatero va mentir i enganyar a tots , però en especial als catalans, quan va garantir a Montilla que aprovaria l’estatut que sortís aprovat del Parlament de Catalunya i va permetre el seu espoli i mutilació.

No t’oblidis de Catalunya i que també hi ha molts socialistes catalans a favor del referèndum i del dret a decidir; l’opinió de l’Iceta referent a l’independentisme, pot ser la d’una majoria dels socialistes , que es podria deixar en el 50%+1, però això només te una sortida : votar.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 22-5-2017 T/.972640762