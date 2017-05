Divendres, 26.5.2017. 18:02 h

Sempre a contra compàs

L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà debatrà el dia 6 de juny, el usos que es poden donar a l’antic ajuntament; jo ja fa molt de temps que vaig formular aquesta pregunta i ningú va respondre ; ja la vaig fer un cop es va desallotjar dels jutjats, fins i tot. vaig fer suggeriments referits a l’aprofitament de l’espai per casals de joventut i per a gent gran , com també vaig considerar l’ubicacio ideal per la biblioteca comarcal, que de ben segur que tot s’hagués pogut portar a terme , amb els diners que a costat i que costarà l’antic escorxador, que els veïns del barri del convent difícilment en faran mai cap us per la llunyania.

Des de que es va construir l’actual ajuntament , es de suposar que es tenia de cercar una funció per aquest emblemàtic edifici , ubicat al centre de la ciutat ; a mi em costa d’entendre , perquè les coses es fan tan difícils i s’allarguen tan i mentrestant anem malversant diners que moltes vegades no tenim , per fer coses en llocs que fan sospitar de la honestedat dels administradors dels bens i projectes municipals , quan es va contra l’opinió de la majoria , o no s’ha fet la consulta popular .

Posats a rectificar ,i tenint en compta que el mon i la vida continua , i que les futures generacions seran les que ens jutjaran , jo portaria l’idea de l’escorxador a l’ajuntament vell i a l’escorxador hi faria una plaça coberta perquè els petits comerciants de La Bisbal puguin competir amb les grans superfícies que estan envaint la Ciutat per manca de voluntat ciutadana per part de l’administració ; carn . peix, queviures, fruita i pagesos ,diàriament haurien de fer funcionar aquest servei , perquè es llastimós que tot el diner de La Bisbal destinat a l’alimentació va als supermercats i cap inverteix a La Bisbal els seus beneficis; se que algú dirà que donen llocs de treball, però no podem oblidar que també en donaven els antics petits comerços i donaven estudis universitaris als fills. S’hi ajustem als patits comerços en un espai que el client pugui triar o escollir , de ben segur que tots aniran be , en canvi , si volen lluitar sols contra l’elefant gros , tots fracassaran.