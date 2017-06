Dilluns, 19.6.2017. 00:30 h

Constitució, PSOE i el seu futur.

No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta





Constitució, PSOE i el seu futur.

Podeu dir-me si queda gaire gent a Catalunya, que van votar la Constitució en uns moments i circumstancies favorables al franquisme?; els que no varen poder votar per l’edat, ara tenen un màxim de 57 anys i saben lo que volen, per això volen votar perquè no ho varen poder fer en aquells moments, que alguna cosa ho record els hi quedava del franquisme; si fem un inventari dels que varen votar i dels que ja no hi son desprès de 40 anys, obtindrem un balanç de votants, que de ben segur faria riure a molta gent que no veu mes enllà del nas. Parlar de la Constitució, es anar darrera de peix mort perquè en aquests moments son majoria la gent que no la va votar, i que no hi esta d’acord, i en democràcia les lleis com les circumstancies , s’han de posar al dia mirant cap a un futur millor.

De ben segur que als militars , fills de militars, nets i nebots, pares i avis de militars, els hi pot semblar que tots varen cedir poder , en l’aprovació de la Constitució , per la qual raó el PP es tan reticent i estricte en la seva reforma, per no perdre vots a l’hora ‘d’eleccions.

De ben segur que al sector “Obrero” del socialisme espanyol, no li fa cap gràcia que una constitució li marqui el rumb, que sempre el porta allà mateix , a la subordinació i especulació del capitalisme, que a mi personalment em preocupa, perquè no entenc que hi pinta el PSC en aquest niu de “rapinyaires”, com Guerra, González i totes “las viejas glorias”.

Zapatero que va trencar la guardiola en favor de la banca regalant-los-hi cent mil milions € perquè poguessin solucionar els seus problemes , quan lo que tenia d’haver fet era , amb els mateixos diners , rescatar hipoteques impagades , per d’aquesta manera poder negociar amb els afectats per l’hipoteca, i el banc també recuperava el seu capital, però tal i com es va fer , el banc es l’amo del diner i dels habitatges ; flac favor a la societat en general.

No soc votat mai a cap dels dos, però confio que entre Sánchez i Iglesias, amb intel·ligència, sàpiguen com forçar a Rajoy a convocar noves eleccions , i que presentin arguments suficients perquè els ciutadans puguin confiar en ells i portar-los a ocupar les dues cadires grosses del govern, encara que no son sans de la meva devoció.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 18-VI-2017 T/:972640762