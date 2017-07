Dilluns, 10.7.2017. 12:07 h

Votar a l'abast de tothom

La confiança i l’esperança en l’1d’O, rau en la condició i situació econòmica de cadascú ; la política en general, no es mes que un cúmul d’interessos expressats en sentit, condició i partidisme, produïts per les ventades que sovint envaeixen els mitjans de comunicació, que emparats en la llibertat d’expressió poden dir allò que senten i no pensen i allò que pensen i no senten, creant una confusió malaltissa a qui es troba navegant entre dues aigües .

L’1d’O, s,ha dissenyat perquè tothom pugui anar a exercir el seu dret a votar; no només es crida als partidaris del SI, sinó a tothom que cregui que votar es un dret irrenunciable , que inclou també als partidaris del NO i als abstencionistes.

Algun comentarista mal intencionat, fa alçaprem en que no hi haurà campanya pel NO, quan la campanya pel SI, ja fa temps que funciona ; al meu parer , les campanyes sobren si prèviament s’ha informat del com i el perquè es fa la crida a les urnes ; cadascú a de saber el que vol i perquè ho vol; si allò que es brama en campanya, influeix a l’hora de decidir el vot, crec que s’hauria de mirar enrere , i fer un anàlisi de tot allò que no s’ha complert per part de tots, i que de ben segur que som allà on som per moltes d’aquestes raons.

L’1d’O, caixa o faixa; si guanya el SI endavant , i si guanya el NO , també endavant democràticament defensant com sempre tot allò que Catalunya creu que hi te dret, per mes que els nostàlgics del franquisme bramin al cel.

Sovint es llegeix ho s’escolta , que Catalunya no es podrà deslligar de l’estat espanyol, perquè no ho permet la Constitució redactada i signada sota el control i la mirada dels hereus franquistes en majoria ; però ara que ja diuen que som europeus , voldria saber si Brussel·les hi te alguna cosa a dir , davant el mutisme discriminatori del govern de l’estat (PP), i encapçalat per Mariano Rajoy Brey.

Malament anem quan la democràcia te problemes per solucionar diferencies internes , i es fa el sort i el cec en els problemes externs com els del cementiri del mediterrani, aquesta fossa comuna de dimensions astronòmiques que diàriament engoleix centenars de persones que fugen de la guerra, de la fam i la radicalitat.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 19-7-2017 T/. 972640762