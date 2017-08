Dilluns, 28.8.2017. 00:05 h

Jo si tinc por

Jo no se si soc agnòstic ho si soc ateu, però si se que tinc por quan veig , masses vegades , gent que corre per anar al lloc de reunió , que un cop allà , amb una disciplina digne de col·legit ho de guarderia , ben alineats de cap a terra i de cul enlaire, reben instruccions, i que cada dia n’hi ha mes i no sabem de que viuen. a part de les subvencions del govern espanyol.; vaig preguntar a un amic marroquí , si jo podia assistir a una d’aquestes reunions hi hem digué que no ; no tinc cap coneixement de que a l’església catòlica de la meva ciutat s’hagi negat mai l’entrada a ningú , per no ser catòlic; vol dir això, que allà no es predica per la pau en general i amb totes les cultures ?, vol dir això que es discrimina a qui no combrega amb l’islam?; vol dir això que es donen ordres d’estricte compliment per tal de rebre suport de les grans potencies Saudis?.( Se que en aquests moments , sona malament tenir un amic marroquí, però fa molts anys que el tinc perquè s’ho ha guanyat, i se que no tots els marroquins son terroristes, encara que siguin musulmans i islamites, però em preocupa la poca predisposició a l’integracio social del país que els acull.).

L’altre qüestió que em preocupa, es la política armamentiste , que molts països entre ells espanya, exploten de forma indiscriminada , sense pensar que aquestes mateixes armes es poden emprar contra nosaltres, directe ho indirectament; malauradament es un producte, que només es pot emprar per matar , això vol dir que qui les compra , esta disposat a matar i qui les produeix i les ven, a de procurar que no li manquin clients ; resumint , mentrestant que hi hagi productors d’armament , vol dir que hi ha compradors , i que tota la humanitat esta en risc de patir atemptats i guerres , perquè l’industria no faci fallida, posant per excusa el desconeixement de les diferents cultures , i la defensa del drets humans i dels territoris .

El pobre Felip VI ara Rei d’espanya, s’ha emportat una xiulada de Barcelona , que al meu criteri tenia d’haver sigut per el seu pare anys ha; quan va morir el rei del Marroc ja fa uns anys , digué que era com si s’hagués mor el seu germà gran, de tant que s’estimaven;............ val mes no pensar-hi, però s’han de prendre mesures.