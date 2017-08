Dimecres, 30.8.2017. 11:29 h

El poder dels “Moros i Cristians”

Quan jo dic que no se si soc agnòstic ho ateu, suposo que s’entén que no comparteixo cap religió, perquè no hi crec; però això no vol dir que no reconegui l’intel-ligencia dels homes que varen inventar aquesta gran obra que jo considero una estafa , i que tants milions n’han sabut treure profit durant tants segles de predicar l’ignoraria , que fins i tot hi havia qui comprava trossos de cel; però s’ha arribat al punt de que ja no tenim seminaris ni seminaristes ; moltes esglésies ja no tenen capella ; ja no es parla de l’infern ni del purgatori com es feia per difondre por si algú es masturbava, per exemple.

Només una cosa ho raó es positiva en aquesta fantasmagòrica obra , i es la gran quantitat de grans monuments arquitectònics que es varen construir arreu , de gran bellesa i valor, quan es de suposar que encara no tenien elevadors ni grues com hi ha avui; esglésies i catedrals, que només “Deu” sap lo que varen costar en vides humanes per la seva construcció, tot en nom de “Deu” , cadascun el seu, moros i cristians..

Ara que aquesta obra ja ha arribat a cap, es quan es torna a reprendre la lluita per el poder i el control de lo que queda ; però ara no es l’ignorancia que mou el terror , sinó la supèrbia ,l’enveja i l’especulació; uns volen vendre petroli i altres volen vendre material belic i tota mena de material per matar persones.

Amb tanta intel·ligència acumulada arreu a dia d’avui, trobo a faltar que no sigui emprada per aturar el terrorisme i per eliminar l’apologia de les guerres ,; ja se que es fan manifestacions multitudinàries en contra d’aquests ideals terrorífics, però els resultats no son massa engrescadors, i jo tampoc tinc la solució, però lo que si es clar es, que si es fabriquen armes , es perquè hi ha compradors amb alguna finalitat.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 30-8-2017