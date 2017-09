Divendres, 15.9.2017. 13:17 h

Carta al President del Govern Mariano Rajoy

Desprès de molts anys de submissió per ignorància farcida de necessitat de treballar pel futur de la meva família , ara que ja estic jubilat amb prop de 82 anys, se’m’ ha encès la llum vermella del cervell , desprès veure, llegir i escoltar les grans i inquisidores salvatjades que vostè i el seu govern, diuen que portaran a terme , si els catalans partidaris de votar 1-O porten a terme la tasca que per dret tenen tots els ciutadans d’arreu , que es votar .

De Catalans fantasmes , també en tenim com també de lladres i corruptes, però cada dia en queden menys a les institucions ; però aquesta carta no va dirigida als catalans , sinó a vostè. Per no ofendre-l , no diré lo que penso de vostè, però sí que intentaré fer-li memòria de moltes coses que vostè va prometre i no ha complert, per tant, vostè per mi es un mentider , que la seua paraula no pot tenir cap garantia de credibilitat.

Quan va destronar a Rodríguez Zapatero , havia promès i s’havia compromès a crear dos milions de llocs de treball , i a partir d’aquí no a complert res de lo que a predicat en les campanyes electorals , i si algun lloc de treball a creat , de ben segur que son dintre els departaments de justícia i centres penitenciaris, per protegir als seus amics i socis de partit, a part d’animar-los amb frases de confiança, com “Luis se fuerte”; però lo mes rellevant es, la predisposició del seu entorn , a esmicolar el procés que te com objectiu la majoria de la societat catalana .... l’1-Octubre, “VOTAR”, SI ho NO.

Sr. Rajoy, segons es van desenvolupant els esdeveniments per a Catalunya amb les amenaces de paralitzar tots els serveis per evitar que els catalans puguin exercir el dret a votar, espero que desprès de l’invasio militar i policial, no posi els tancs al carrer com algun cadell de la seva llopada a suggerit; no crec que vostè sigui una persona dolenta , però si crec que esta mal acompanyat , mal assessorat i mal aconsellat per corbs amb esperit d’àliga real, reflectida en la bandera espanyola amb el lema “ España una grande i libre” , que no ho va ser mai.i ara tampoc.

El dia 10 de setembre, vaig penjar al meu balcó una pancarta que diu: “NO TINC POR DE LA DEMOCRACIA , TINC POR DE LA NOSTALGIA DEL FRANQUISME .... SI, VULL VOTAR .....SI; espero poder-li tenir fins el dia 2-O com a mínim.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 15-IX-2017 T/. 972640762