Dimarts, 19.9.2017. 00:47 h

Esquerres , dretas , SI i NO, tots a votar !!!!

Normalment quan vull fer un comentari, si escau, m’identifico en el pensament polític que guia el meu dia a dia; no se perquè hi ha Esquerra i Dreta , deu ser per identificar la diferencia de pensament, i jo sempre m’he decantat per l’esquerra; però sempre havia pensat que el PSC també era de pensament esquerrà, però sembla que vaig errat, quan escolto al Sr., Iceta; quan públicament brama les seves moltes raons per no anar a votar, també fa referència i a boca plena , que no es pot fer campanya a favor del “NO” en els comicis del dia 1-O; a mi m’agradaria saber quin tipus de campanya fan el PSC, CIUTADANS i el PPC, quan inciten a la gent a no anar a votar , perquè diuen que es il·legal i moltes coses mes.

El dret a votar no es pot negar a ningú, , i en aquest procés d’independència , hi està cridat tothom que pugui votar, i es per això que a les paperetes , pots escollir la resposta “SI ho NO; “ ; però a mi m’escama que quan un polític parla en nom de tanta gent , i no deixa que aquests es puguin expressar lliurament a les urnes, es perquè tenen por de fracassar en la seva oposició , perquè de ben segur que de socialistes independentistes n’hi ha molts , però com que tenen el vot hipotecat , s’han de fotre un pessic als o........ i callar, perquè la cúpula del partit viu de la política, bufi el vent que bufi sense tenir en compta els perjudicis que pot provocar en el conjunt del seu electorat, obligant-lo anar contracorrent.

Socialistes catalans , el dia 1-O també es vostre la responsabilitat de que aquest petit però gran país que s’anomena Catalunya , surti de l’agonia en que l’estat espanyol l`ha sotmès de fa molts anys, però que no vol que es mori perquè seria com matar la gallina dels ous d’or, i no vol que marxi perquè el trobaria massa a faltar, i no per excés d’afecte.

Del PPC i Ciutadans, no en parlaré, perquè ja s’estavellaran sols, si el PSC s’acaba de definir d’esquerres , deixant al PSOE de Pedro Sánchez que posi l’estora a Rajoy, per mantenir el franquisme viu que permeti continuar alimentant l’esperança dels radicalistes nostàlgics.

Tot aquest cúmul d’idees que constantment omple pagines i hores dels mitjans de comunicació , formen part de l’especulació col·lectiva per aconseguir un cabdell que ni el temps ni les decisions polítiques podrà desfer mai; es per aquesta raó, que no podem malbaratar l’oportunitat d’haver arribat fins aquí , per decidir si volem que Catalunya sigui un estat independent dintre la Unió Europea; jo per això vull votar.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 19-9-2017 T/. 972640762