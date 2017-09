Dimarts, 26.9.2017. 00:49 h

Si poguéssim tornar enrere..........!!!!

Mas ,respon



Benvolgut Sr. Viella,



Gràcies pel vostre correu de finals de març. Hem trigat uns dies a respondre perquè volíem recopilar els correus que en el seu moment va enviar al departament de Presidència de la Generalitat. Una vegada llegits, ens hem de disculpar per no haver-los contestat, tot i que a mi no em varen arribar mai, probablement per l’enorme acumulació de feina d’aquell moment.

La seva idea era clarament positiva, però és evident que ja no hi som a temps. Només seria recuperable en funció de com acabi el procés judicial.

Ben cordialment,





Benvolgut Sr. Artur Mas : no es la primera vegada que vostè i jo intercanviem opinions en diversos temes ; jo m’he adreçat moltísimes vegades a vostè , i estic segur , que poques n’ha tingut constància ; com es de suposar , les persones que llegien el missatges adreçats al President , no només garbellaven , sinó que de ben segur n’hi tant sols obrien els correus , segons el remitent; però resulta que vostè , en la primera investidura , i jo m’ho vaig creure , digué mes d’un cop , que volia la participació de tots els catalans , i per aquesta raó , no vaig deixar mai d’intentar fer-li arribar la meva manera de pensar , tan en positiu com en negatiu. A mi, s’hem remou l’estómac , ara que l’estan voler sacrificar , argumentant malversació de diner públic , per qüestions de l’indepedencia; amb el 1.800.000 de votants a 10€ cadascun , es podien haver recaptat 18.000.000€ , mes que suficients per tapar la boca als detractors del procés; però si una cosa m’indigna , es que tenia la confiança de veure Catalunya , lliure de l’espoli a que estem sotmesos amb tots els governs , passats i els que vindran; ara encara serà pitjor , i als meu 80 anys crec que no podré perdonar mai , que per culpa de l’indiferencia i el poc respecta a l’opinió dels ciutadans , que només son valorats a l’hora de pagar impostos i de votar, s’ha perdut una oportunitat d’or, ara ja es tard , ja l’hem cagada , i com es pot veure venir , que el PP guanyarà les properes eleccions del Juny, aquest procés que tan havia costat de encarrilar ,i tanta esperança havia provocat, quedarà estabornit per molts anys, per no dir mort.

Jo estic convençut , que si vostè hagués sigut (estat) mes “valent” , tenia d’haver arriscat l’investidura , però amb el vot secret al Parlament ( com tindrien de ser totes les votacions) , lliures de la disciplina de vot imposada pels partits ; de ben segur que avui , vostè seria President, i la CUP no tindria cap influencia al govern , que de ben segur, Puigdemont sap que no podrà complir amb el compromís de 18 mesos.

Gracies per contestar .

Cordialment

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 9-IV-2016 T/.972640762