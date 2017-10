Dimecres, 4.10.2017. 12:35 h

La força de la raó maltractada

Quan els hereus del franquisme i detractors de la democràcia, botxins dels catalans i molts d’ells lladres de tots els espanyols, amenacen als independentistes , amb insults i desqualificacions, a mi, l’estómac se’m recargola; de ben segur que hi ha molta gent que va rebre garrotades i no consta enlloc , perquè no s’ha queixat , que de ben segur el nombre doblaria la xifra de 893 ferits a conseqüència de la desmesurada violència emprada per els que paguem amb els nostres impostos, que suposadament haurien de tenir cura de la nostre seguretat i de tothom en general. Però per si no n’hi ha prou de l’espectacle llastimós que s’ha ofert a tot el mon, amb imatges que fan bullir la sang, , capaços de fer ressuscitar rebrots de “Terra Lliure”, (que millor que no es moguin, perquè els catalans en general no volem cap tipus de violència), diuen els capitostos de l’estat espanyol com el ministre de l’interior , la vice-presidenta del govern i el mateix Rajoy , que hi ha mes de 400 ferits entre policies nacionals i guarides civils; ; no vull creure que s’estomaquessin entre ells , perquè no se amb que es podien defensar els manifestants , si no portaven altre cosa que les mans enlaire, que prou falta els i feien per poder-se protegir de les garrotades que els goril·les cuirassats i armats fins les dents, repatrien a tort i a dret.

Que al segle XXI, encara s’hagi de lluitar pels drets humans i per la llibertat de pensament de les persones, em fa pensar que algú viu amb el rellotge aturat, i el cervell capgirat; però compta , que tothom te dret a pensar com vulgui i expressar-se com sàpiga , però es recomanable fer-ho amb respecta i sense garrotades, que malauradament es un sistema difícil d’inculcar, a aquella gent que te el poder i el capitalisme al seu favor ..

No es la primera vegada que escric , que quan s’ajunten el capitalisme i el poder , es lo pitjor que li pot passar a la societat de classe mitjana de qualsevol país del mon ; això no vol dir que combregui amb la CUP, però crec que els pobres també tenen drets que tothom hauria de respectar.

Ja hem votat i s’ha fet en el dia previst, ara ja tenim l’agulla enfilada per poder embastar el procés amb l’independencia, que tindrem de patir molt per tal de poder-ho passar per la maquina de cosir amb els repunts corresponents; però tot arribarà i esperem que no sigui massa tard.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 4-X-2017 T/. 972640762