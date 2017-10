Divendres, 6.10.2017. 09:30 h

“Pare, perdonals que no saben lo que fan”

Escolto i llegeixo sovint, que aquest procés d’independentisme , no fa res més que dividir i malbaratar la convivència entre els ciutadans de Catalunya i també de tot l’estat; això no es veritat al meu entendre , que també podria ser que no entenc res; no he sentit mai ni llegit que cap independentista fes apologia de foragitar a ningú de Catalunya , ni de voler trencar relacions amb ningú de la resta de l’estat; sempre s’han emprat els mateixos arguments i raons per deslliurar-nos d’espanya , que no son altres que l’espoliació en matèria econòmica i d’impostos, i la discriminació en inversions de serveis , comunicació i culturals a Catalunya.

A tota aquesta gent del govern i del constitucional, que encara no obren la boca primer els hi surt la Constitució que l’idea que els porta a dialogar , jo els hi diria, perquè no han emprat aquesta mateixa força i rigor , a l’hora de defensar els drets a l’habitatge digne que també consta a la mateixa Constitució, i que diàriament des de fa molts anys hi ha desnonaments , a favor dels bancs i que a sobre els ciutadans hem hagut d’aportar un reguitzell de milers de milions d’€. `per salvar els interessos de “Bankia”, niu de lladres , però que no es podia deixar caure. Es cert que ja tenim algun lladre a la presó, però també es cert que se li han donat totes les facilitats per esborrar petjades i proves i que encara n’hi ha molts que es passegen pel carrer esperant la caducitat del seu cas. La Constitució també diu en algun lloc , i també ho digué el Rei Joan Carlos I, que la justícia és igual per a tothom , i no es veritat, com s’ha demostrat en molts casos que tothom coneix, com també tothom sap que per segons qui ,s’actua molt ràpid i per altres que també tots sabem van faltats de temps i de mitjans..

Ni l’11-S ni l’1-O diades de concentració de molts milers de ciutadans arreu, no es va tocar ni una paperera , ni un vidre ,( algú dirà que es varen destrossar tres cotxes de la Guardia Civil, i jo dic que de ben segur fou obra dels infiltrats , per provocar aldarulls , cosa que el seny dels catalans va proliferar en aquests casos , i no va caure en el parany ).

“El cumplimiento del deber “, esta renyit amb demanar perdó a les persones que varen ser estomacades sense pietat , quan l’única falta greu era voler votar, i com escut de defensa eren les mans enlaire?; dons pel que sembla, l’invasio va per llarg, tota vegada que l’insistent provocació cada dia es consolida mes segons sembla per les inversions que es porten a terme per l’allotjament dels efectius de la Policia Nacional i la Guardia Civil.

Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 6-X-2017