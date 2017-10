La nostalgia del franquisme ataca

Dijous, 19.10.2017. 00:34 h

No hi entenc res de res; des de 1979, per a molts es ve gaudint d’una relativa democràcia , que molts ja sabíem des d’un principi , que era de conveniències el document que es va signar com a Constitució espanyola el 1978. Aquesta Constitució , s’ha intentat debatre moltes vegades la seva rectificació , sense entesa , però sí que es va modificar en menys de 48 hores , quan al PP i al PSOE els va convenir, que de ben segur els mes entenimentats que jo i d’altres, recorden el per a que.Ara , davant l’imminent trencadissa entre Espanya i Catalunya , hi ha corredisses per iniciar converses per fer allò que fins ara no es podia fer ; reformar la constitució , , que per la majoria dels catalans que estem a favor de l’independencia , seria contraproduent , tota vegada que el PP amb el suport del PSOE i Cs, tombaria totes les propostes dels catalans , ara no toca ; ara toca tirar l’independencia endavant i peti qui peti ; ara ja sabem amb tota certesa qui ens estima i qui ens castiga ; no son masses els que ens estimen , però son molts mes els que ens castiga; però lo paradoxal és, que aquests son els que s’enriqueixen amb els impostos de tots els ciutadans , i que fan els ulls grossos a l’hora d’afrontar la corrupció que treballa dintre el govern i des del partit PP amb el vist i plau del PSOE i Cs; però si volem anar mes enllà, també i podem afegir als magistrats afins i compromesos amb el partit , amb l’encàrrec rebut , d’esmicolar Catalunya., fins i tot intentant impedir a garrotades votar, ,( cosa que no varen aconseguir), el dia 1-O, però si que varen produir 893 ferits que les forces de seguretat de l’estat manades per el ministeri d’interior , varen aconseguir amb tota mena d’armament “antidisturbis”, sobre una gent que només volia votar , i que es defensava amb les mans enlaire.Mariano Rajoy Brey es el president del PP i també del govern de l’estat espanyol, voldria pensar que no es l’únic responsable de tot lo que esta passant a Catalunya , però si que estic segur que la solució es a les seves mans , com també les ordres que s’haurien de donar per tornar a la normalitat del diàleg, l’alliberament dels presos per haver organitzat les manifestacions totalment pacifiques, i el retorn al seus llocs de tota la força armada que a envaït Catalunya en contra de la democràcia i dels catalans.Màrius Viella La Bisbal d’Empordà 19-X-2017