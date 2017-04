¿Qué son los usuarios concurrentes?

Independientemente de que tú hayas contratado un plan que dice que tienes una tasa de transferencia ilimitada, lo cierto es que no hay nada limitado. Te puedes encontrar perfectamente con el problema de que dicho servidor está sobrepasando el volumen de solicitudes que puede atender porque hay otros usuarios a los que también les han prometido “transferencia ilimitada” y están también teniendo problemas con los usuarios concurrentes.

Y aquí es donde encontramos un problema serio cuando hablamos de hosting compartido. A diferencia de los VPS , o servidores virtuales privados, donde tienes unos recursos asignados (CPU, disco duro, etc.) y son absolutamente tuyos, aunque estés en la misma máquina que otros clientes, en los hosting compartidos no pasa lo mismo.

Incluso si tu blog o página web puede aguantar un alto número de usuarios diarios, eso no significa que a determinadas horas del día haya tal volumen de tráfico que, con el hosting que tienes contratado, no puedas hacerle frente y al usuario que quiere entrar le salga una pantalla de que se ha alcanzado el máximo de conexiones.

Como su nombre indica, los usuarios concurrentes son las que entran a la vez o al mismo tiempo a tu sitio web. Es decir, el día 10 de abril a las 13:24 minutos, hay 423 usuarios navegando por distintas páginas ubicadas en tu hosting. Durante ese mismo minuto, están realizando tal cantidad de solicitudes en la base de datos, el PHP, etc.

Cuando hablamos de un blog o de una página web, y nos referimos al tráfico, generalmente decimos que tal página tiene 1000, 2000, 3000 visitas diarias o más. Pero, ¿realmente es un dato tan significativo el hecho de tener tantas visitas para que tu hosting no pueda atender las solicitudes de tantos usuarios?

