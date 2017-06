Les esmenes als PFE de l’Alt Pirineu i l’Aran

Dimecres, 21.6.2017. 23:21 h

Des del partit Demòcrata al Senat hem presentat 89 esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat relatives a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran. Aquestes esmenes pretenen solucionar els eterns deutes en infraestructures com l’accés a All (Isòvol) des de la N-260; el manteniment de la N-230 entre Lleida i Val d’Aran; les obres de conservacació de la N-152, entre Puigcerdà i la frontera francesa, entre d’altres.



També hem presentat esmenes perquè es posi fil a l’agulla a les més de 12 intervencions importants que estan pendent de ser ateses per a la construcció de l’embassament de Rialb, i que afecten els municipis d’Oliana, Bassella, Tiurana, Baronia de Riab, Peramola i Ponts.



Demanem també partides de compensació per les àrees de influència del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici així com per les que es refereixen a pal·liar la recepció de recursos respecte dels altres Parcs Nacionals.



Les nostres esmenes als Pressupostos també inclouen partides per la neteja de les lleres així com les necessàries per acabar actuacions pendents de les riuades de 2013 i reforçar barreres hidràuliques.



L’Alt Pirineu i l’Aran és un territori singular, extens, abrupte, dur i bell on tots aquests compromisos, tots aquest incompliments, els actualitzem, els analitzem, els quantifiquem i els traslladem a esmenes per tal que l’Estat les incorpori als Pressupostos Generals, que no són altra cosa que l’expressió de la voluntat política.



Una voluntat política vers el Pirineu que ens temem que passarà de puntetes pel Senat, esperitada pel feble i car pacte per la seva aprovació.



No ens cansem de lluitar-los fins el darrer moment, potser tornarem a casa amb noves decepcions i un mal regust, però el nostre compromís és posar el deute de manifest encara que de fons soni un sord monòleg estatal. Fem la nostra feina a Madrid, cadascú el que toca on toca, malgrat el que diguin, malgrat no entenguin, mentre calgui, com un perfecte ecosistema on cada element coneix el seu lloc, sense estridències, sense heroïcitats, senzillament al servei d’un objectiu final que passa per tenir un Estat que ens vulgui atendre i ens pugui entendre.



Aquestos pressupostos són un motiu de més i de pes per votar SÍ en el referèndum que farem el proper 1 d’octubre.