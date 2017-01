Respecte i convivència al 2.0

Dimarts, 17.1.2017. 21:33 h

Parlar de comunicació és sinònim de contínua evolució i canvi. Les tendències d’abans ja no són les d’ara i ens agradi o no, en quatre dies, n’hauran aparegut de noves que ens demanaran a tots, capacitat per canviar i adaptar-nos al món 2.0. De fet, en l’estona que tardis a llegir aquest article, Instagram haurà publicat més de 50.000 noves fotos a tot el món.



Sense cap mena de dubte, ara i gràcies a totes les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram...) podem seguir minut a minut el que passa a l’altra part del món. Els “spin doctors”, dircoms i periodistes de tots els mitjans ens fan el minut a minut de discursos polítics, presentacions, rodes de premsa, novetats, premis, notícies d’última hora.... però, on són els límits?



Comparteixo aquestes paraules amb vosaltres perquè a inicis del passat mes de desembre em vaig veure involucrada en una polèmica a Twitter que va acabar amb una denúncia als Mossos d’Esquadra pels insults que vaig rebre per part de diferents persones. Sense por. La meva memòria té, per defecte, la capacitat d’esborrar mals moments i situacions incòmodes però paraules com “nazi”, “p***a” van ser les més publicades en poc més de 24 hores tan sols per haver expressat una opinió en relació a unes activitats escolars que se celebren amb motiu del Setge de Cambrils.



Des d’aleshores, hi he pensat més d’un cop al tornar a piular o comentar algun fet i sempre acabo al mateix punt: Tothom és lliure d’expressar allò que sent o creu a través de les xarxes socials, en una conversa o en un debat. De fet, tots ho fem; des de l’adolescent que explica els seus desitjos i publica vídeos de tot tipus, fins a les empreses que les utilitzen per promocionar nous serveis. Sense anar més lluny, nosaltres -els polítics- no dubtem en utilitzar-ho per fer arribar el nostre missatge al màxim de gent i en el mínim temps possible. Insisteixo, i els límits, on són?



Crec que aquests usos no únicament són lícits i estan permesos si no que són la base del seu funcionament. La democràcia i també la llibertat d’expressió, paraules que utilitzem amb una lleugeresa que espanta però que difícilment apliquem, és justament això. És engrescador poder establir moltes discussions ideològiques a través de les xarxes que poden ser molt enriquidores i ens permeten contrastar diferents punts de vista amb arguments. Sempre és un bon exercici, no només a nivell polític si no també a nivell mental, poder aprendre dels altres i de la seva visió. Tot suma i personalment m’agrada. Ara bé, quan s’utilitzen les xarxes per a insultar aquelles persones que no tenen els mateixos ideals que nosaltres és quan no anem bé, alguna cosa important falla. Ja no és una qüestió de valors, que també, si no de respecte i convivència al 2.0



El més trist encara és que hi ha gent que s’amaga darrera de perfils anònims, que no dóna la cara i que insulta aquells que no opinen com ells. Trist i decepcionant, no creieu?. Des del respecte, però vull pensar que moltes vegades aquesta és la única forma d’expressar-se que tenen, no en saben més i actuant així, no haurien de tenir l’oportunitat de ser escoltats.



Aposto perquè, entre tots, no deixem que passin situacions com aquestes. No perquè m’hagi passat a mi, ni molt menys, si no perquè és la base del civisme, del respecte i la convivència a un món que compartim com és el 2.0



Fa unes setmanes, Meryl Streep -guanyadora del Globus d’Or 2017 per la seva trajectòria- deia el següent durant el seu discurs: “La falta de respecte incita a la falta de respecte. La violència, incita a la violència” Ja actuem a les escoles; ja actuem en les relacions de parella i en la convivència laboral però, i a la xarxa? Ens queda molt per fer i tots hi tenim molt a dir. Què en penses?