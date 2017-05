LA COL•LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA: LA SUMA QUE MULTIPLICA

Dimarts, 23.5.2017. 23:52 h

El nostre país, Catalunya, sempre ha tingut una forta tradició d’emprenedoria a partir de la iniciativa privada. La tradició comercial del nostre país ve de molt enrere, la tradició empresarial també. En moltes famílies trobem un avantpassat que es dedicava a la botiga, negocis on s’hi dedicaven moltes hores i molts esforços per a tirar endavant un projecte i fer que fos un valor més de la família i a la vegada del nostre país.



L’administració, tal i com jo l’entenc, ha d’estar al costat d’aquesta iniciativa privada, ajudant i cooperant amb ella per a assolir objectius comuns. Trobaríem molts exemples d’aquesta col·laboració però jo avui vull reflexionar sobre un que conec ben d’a prop.



A la Costa Daurada i en l’àmbit de la promoció turística hem estat capaços de crear el Conveni que regula el Pla de la taxa turística entre les administracions implicades: Ajuntaments de Salou, Vila-seca i Cambrils, Diputació de Tarragona i Agència Catalana de Turisme, amb el sector implicat: Federació d’Empresaris d’Hoteleria de Tarragona (FEHT), pel qual redactem i desenvolupem un pla de promoció turística de la nostra zona de forma conjunta i col·legiada.



És una forma de treballar novadora i única en tot el país, amb la qual gestionem de forma conjunta els recursos provinents de la taxa turística i decidim on s’inverteixen de forma consensuada amb el sector. D’aquesta forma les estratègies de promoció comercial es poden complementar, s’uneixen esforços del sector públic i del sector privat amb un objectiu comú i els resultats obtinguts avalen que aquesta és una fórmula d’èxit.



Aquest és un pas important per assolir l’administració “business friendly” que generarà riquesa i recursos propis pel nostre país. Si unim les forces i els esforços de l’administració i el sector privat amb un objectiu comú serem invencibles com a país. Ens ho hem de creure, jo m’ho crec... i tu?

Mercè DalmauMallafréRegidora de Turisme i Portaveu del PDECAT de l’Ajuntament de Cambrils